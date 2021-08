Les JO de Tokyo en direct - En cyclisme, le record suisse de poursuite est tombé

Judo

A peine rentré de Tokyo avec deux médailles (or et bronze) autour du cou, Teddy Riner a mis lundi le cap sur Paris 2024, pour une der à domicile. «Je n'arrête pas encore», s'est exclamé Teddy Riner devant une foule réunie dans une fan-zone installée sur la place du Trocadéro, pour célébrer les nombreuses médailles glanées par la délégation française de judo.

Teddy Riner AFP

Le quintuple médaillé olympique, qui aura 35 ans en 2024, a rajouté: «On s'est trop battu pour aller chercher cette candidature Paris 2024. On a les Jeux et je compte bien en profiter et vivre ces Jeux pleinement et faire tout mon possible pour être présent.»

Mais la présence de Teddy Riner à Paris pourrait être conditionnée à son état de forme dans les prochaines années: «L'objectif ce n'est pas que d'être là à Paris en 2024, c'est de répondre présent et de faire ses adieux à la maison», a nuancé le colosse.