Élections communales – En décalage avec le Parti socialiste, ils fondent les Gens de Vallorbe Le nouveau groupe apolitique lance le futur ex-socialiste sortant Luigi Fiorito dans la course à la Municipalité. Antoine Hürlimann

Un nouveau groupe politique voit le jour à la cité du fer. JEAN-PAUL GUINNARD

À Vallorbe, le Parti Socialiste (PS) n’est plus. Sur ses cendres, des anciens membres de l’antenne locale du parti à la rose – qui s’était séparé de la section cantonale lors de la législature en cours – ont créé un groupe apolitique pour «représenter au mieux les Vallorbiers sans politique partisane»: les Gens de Vallorbe, annoncent-ils dans un communiqué.

«La politique communale est souvent bien loin des préoccupations des dirigeants siégeant à Berne ou Lausanne.» Les Gens de Vallorbe dans un communiqué

Cet ovni en marche dans la commune nord-vaudoise à l’approche des élections générales du 7 mars réunit 24 candidats pour le Conseil communal. «Les nouveaux venus ont choisi les Gens de Vallorbe car ils ne se voyaient pas intégrer un des trois partis présents jusqu’alors dans la cité du fer (ndlr: le PS, le PLR et l’UDC), poursuit la formation. Ils veulent participer à la vie communale sans devoir adhérer à des idées et lignes de conduite dictées par un parti national. La politique communale est souvent bien loin des préoccupations des dirigeants siégeant à Berne ou Lausanne…»

En marche vers les élections

Ce tacle à peine voilé signifie-t-il que la gauche va définitivement disparaître du bourg? «Nous ne sommes pas fâchés avec le Parti socialiste vaudois, tempère Daniel Rosetti, vice-président des Gens de Vallorbe. Actuellement, le PS vallorbier est mis en veilleuse et il est tout à fait possible que des militants le réactivent ultérieurement. Nous voulions simplement recruter plus de personnes et être plus libres lors de certains votes qui pourraient arriver dans notre commune. Nous nous recentrons sur les enjeux locaux.» Au programme du groupe, développement durable, qualité de vie ou encore projets intergénérationnels. Pas de grand bouleversement, donc.

À noter que les Gens de Vallorbe comptent parmi leurs rangs le municipal socialiste sortant Luigi Fiorito, qui brigue un nouveau mandat à l’Exécutif sous leur bannière. Il démissionnera du PS en juin, précise Daniel Rosetti, qui en fera de même, à l’instar de tous les élus du parti à la rose qui rejoignent le groupe citoyen. Face à l’édile en charge de la Sécurité, six autres candidats viseront l’un des cinq sièges: les PLR sortants Stéphane Costantini et Christophe Maradan, les PLR Sébastien Authouart, Christine Leuenberger et Luc-Olivier Stramke ainsi que l’UDC Emmylou Maillard.