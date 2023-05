Du vent dans les palmes 9/12 – En dehors du Palais, une altercation, un incident et une distinction Au Festival de Cannes, Frémaux s’est pris la tête avec un agent, une handicapée s’est fait refouler des marches et Michel Merkt a été fait citoyen d’honneur. Tout ça! Pascal Gavillet

L’extérieur du Palais, côté mer, avec notamment le pavillon suisse. PGA

Le Palais, c’est un cocon. Il nous préserve du dehors. De cet extérieur menaçant qui peut se rebeller en deux temps trois mouvements. Regardez ce qui est arrivé à Thierry Frémaux, le délégué général, il y a quelques jours. Il a eu une altercation avec un policier municipal, a menacé de porter plainte contre lui, et tout ça tout ça. La scène a été filmée. Puis a dépassé le million de vues sur Twitter en quelques heures. Il paraît que l’affaire se serait conclue par une poignée de main et des excuses de part et d’autre. Ce qui serait insuffisant pour le syndicat de la police, qui exigerait des excuses dans un communiqué officiel. Au Palais, on ne commente pas.

On ne commente pas davantage l’histoire de cette actrice handicapée recalée du tapis rouge parce qu’elle portait des baskets (pour motifs médicaux) et que c’est interdit pour gravir les marches. Un incident qu’on apprend par «Nice-matin» et qui est un peu gênant.

Pendant ce temps, à la mairie de Cannes, c’est Michel Merkt qu’on honore en le faisant citoyen d’honneur de la ville. Là, c’est son rapport à Genève qui nous intéresse, puisque le producteur suisse est natif de la cité de Calvin. Mais pourquoi cette distinction? Parce qu’il a présenté près de 50 films au festival. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il est aussi mécène de la Semaine de la Critique et qu’il a participé à la rénovation de l’espace Miramar. Un vrai chic type!

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

