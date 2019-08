En demi-finale, la marche était trop haute

L’étape lausannoise du FIBA 3x3 World Tour a bien convenu aux joueurs locaux. Samedi, Lausanne s’est hissé jusqu’en demi-finale du tournoi. Mais à ce stade, la marche était trop haute. L’équipe composée de Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et Natan Jurkovitz n’a pas pesé lourd face à Princeton. Les Américains l’ont emporté 22 à 10. Ils n’ont cependant pas réussi à confirmer en finale, largement dominés par leurs compatriotes de New York Harlem (21-15).

Avant cette demi-finale, Lausanne avait pris le meilleur sur les Slovaques de Liman 11-10 en quarts de finale. Côté vaudois, Westher Molteni termine meilleur scorer de cette journée avec sept points devant Natan Jurkovitz et ses six points. Comparativement à Dominique Jones (NY Harlem), par exemple, auteur de 21 points entre la demi-finale et la finale, les Suisses sont loin du compte.

Le FIBA 3x3 est une compétition de basketball qui se joue à trois contre trois sur une moitié de terrain durant 10 minutes.