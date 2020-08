Fabricant de fenêtres PVC – En difficulté, Zurbuchen Frères se restructure et se relance Victime de la guerre des prix sur les chantiers et de la pandémie, la société d’Éclépens supprime plus de quarante postes Jean-Marc Corset

Zurbuchen Frères SA, à Éclépens, fabrique et installe portes et fenêtres en PVC. Patrick Martin / 24 heures

L’entreprise Zurbuchen FrèresSA, à Éclépens, spécialisée dans la fabrication et l’installation de fenêtres et portes en PVC et PVC-alu, tourne à nouveau à plein régime. Victime de la guerre des prix sur les grands chantiers, où la concurrence étrangère fait rage, et de la pandémie qui a stoppé ses activités durant deux mois, l’usine aux couleurs vives bleu et jaune a failli pourtant rester sur le carreau. Mais la société a pu être sauvée grâce à l’aide de ses fournisseurs et de l’État, moyennant une douloureuse restructuration qui entraîne la disparition d’une quarantaine de postes cette année.

«L’entreprise est sauvée, nous avons repris notre activité à 100%, commente, soulagée, Sandra Zurbuchen-Steck, directrice générale de l’entreprise. Nous avons maintenant beaucoup de travail, au moins jusqu’à fin octobre. Nous devons rattraper le retard car nous avons dû arrêter totalement la production durant les mois de mars et d’avril. Nous ne pouvions pas respecter les mesures sanitaires.»

Déjà en difficulté, la société a été frappée de plein fouet par le Covid-19. Les employés au chômage technique complet, celle-ci s’est retrouvée en manque de liquidités, proche de devoir cesser toute activité, selon sa directrice générale. Zurbuchen Frères, une des dernières fabriques en Suisse de portes et fenêtres, était déjà dans une phase de restructuration avant l’arrivée de la pandémie. L’entreprise familiale, qui s’est lancée en pionnière dès les années70 avec les profilés PVC, mise toujours sur le Swiss made grâce à sa nouvelle usine inaugurée en 2013.

«Nous avons grandi très vite, remarque Sandra Zurbuchen-Steck. En dix ans, nous sommes passés de 60 à 165employés à la fin de 2019. Mais nos processus de production n’ont pas suivi cette forte croissance.» Sur les gros chantiers, en entreprise générale, l’argument du prix est souvent le seul pris en compte, déplore-t-elle. Pour cette raison, de grandes marques présentes en Suisse n’avaient, elles, pas hésité à délocaliser leur production par le passé. L’entreprise vaudoise a donc finalement dû se résoudre à renoncer à ce domaine d’activité qui représentait jusqu’à 30% de son chiffre d’affaires. De 30millions en 2019, celui-ci devrait se situer entre 22 et 24millions cette année. L’effet Covid pèse quelque 4millions.

Aides financières

Suite à la restructuration, l’effectif de l’entreprise – qui compte quatre petites succurales à Genève, à Delémont, à Grolley et à Collombey – s’établira à terme à environ 120collaborateurs. La société est soutenue dans sa réorganisation par le groupe allemand Profine, un des leaders mondiaux des profilés PVC haut de gamme, son principal fournisseur. Comme d’autres créanciers, celui-ci l’a également aidée par un rééchelonnement de sa dette. Soutenue par le Canton, Zurbuchen Frères – dont la famille propriétaire conserve l’entier du capital – a également obtenu un crédit Covid-19 garanti par la Confédération pour assurer ses liquidités.

«Nous nous concentrons désormais sur une clientèle qui recherche des produits de qualité suisse avec un service de conseil, de la production à la pose de nos produits spécialisés et l’après-vente, relève Sandra Zurbuchen-Steck. De par notre proximité, nous pouvons intervenir très rapidement, par exemple en cas d’effraction.» Parmi les projets en cours de réalisation, elle mentionne la rénovation d’une école primaire et la construction d’une villa à Neuchâtel et à Lausanne.