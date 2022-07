Nomination à Lausanne – En duo, Léonore Porchet et Gaëlle Kovaliv reprennent BDFIL Un duo féminin a été désigné par le conseil de fondation du festival de BD lausannois pour en reprendre l’organisation dès le 1er septembre. Florence Millioud Henriques

Léonore Porchet et Gaëlle Kovaliv, les nouvelles directrices de BDFIL. BDFIL

Dans les cases du neuvième art avec passion et bonheur mais chacune avec des expériences différentes, Léonore Porchet et Gaëlle Kovaliv auront entre leurs mains le destin du festival lausannois BDFIL dès l’automne. Leur nomination a été annoncée ce vendredi matin par le conseil de fondation, qui voit dans ce duo de la continuité et la promesse d’innovations «dans le sens voulu de longue date, notamment dans l’approche de tous publics.»