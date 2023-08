Les sorties du week-end – En été, la culture offre aussi des vacances Très tôt ou très tard, il n’y a pas d’heure pour prendre un bain de culture. Que ce soit avec des acrobaties, des projections, des expositions, des concerts pour tout autant de sorties en famille. Florence Millioud Caroline Rieder Lea Gloor Matthieu Chenal

Acrobaties aquatiques au port de Territet

Le Waterings Contest revient ce week-end du côté de Territet. Un spectacle d’acrobaties à voir depuis les rives ou depuis le lac. Loïc Privet

Sports nautiques Le spectacle sera juste au bord de l’eau avec le Waterings Contest qui s’installe au Port de Territet, samedi 12 août, avec des envies de faire frissonner le public. Les compétitions d’acrobaties aquatiques, combinant les disciplines du plongeon et de la gymnastique aux agrès sont prévues dès 10 h (individuels ou en épreuves synchronisées) en trois temps: les essais, les qualifications et les finales. Sur la terre ferme, des stands sont prévus toute la journée, et le soir, plus de compétition mais danse à gogo avec une silent party (dès 20 h).

Voir les étoiles filantes

Perséides Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs villes vont éteindre une partie de leur éclairage public pour permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes. En ville de Lausanne, Ouchy et Sauvabelin, deux zones sans trafic automobile seront plongées dans l’obscurité. Des communes participent à l’opération aux quatre coins du canton.

Dans l'Ouest lausannois et la région morgienne, une quinzaine de communes s’associent au projet en limitant leur éclairage pendant deux nuits, du 12 au 14 août. Si le ciel est découvert, ce ne sont pas moins de 200 étoiles filantes à l’heure qui pourraient être visibles, rappellent-elles dans un communiqué.

Les autorités encouragent les entreprises et les particuliers à éteindre leurs éclairages, dans la mesure du possible. La Tour-de-Peilz participera pour la première fois à l’opération, principalement dans le secteur du bord du lac et du jardin Roussy. Dans les secteurs éteints, il est recommandé de s’équiper d’une lampe de poche et de porter des vêtements clairs.

Enfin, la ville de Vevey organise samedi une soirée d’observation du ciel, en collaboration avec la Société d’Astronomie du Haut-Léman. Rendez-vous à l’Observatoire de Vevey. ATS

Sculptures au bord du lac

En 2021, l’œuvre de Gleb avait marqué de nombreux promeneurs sur les quais de Montreux. Biennale de Montreux

Plein air Connus pour leur esthétique florale et la diversité de leurs massifs, les quais de Montreux ont pris l’habitude depuis quelques années de partager un peu de leur renommée avec la Biennale de Montreux. Un parcours de sculptures imaginé et tracé par les organisateurs de Montreux Art Gallery, il se compose cette année de plus d’une trentaine d’oeuvres d’artistes invités. Certains reviennent en fidèles, d’autres signent une première collaboration avec ce parcours tout public où se croisent différentes techniques, matériaux et sensibilités artistiques. Il peut être prolongé du côté de Veytaux (zoom sur un artiste: dix-huit pièces inspirées par le canton de Vaud au sculpteur montheysan Raphy Buttet) et de Villeneuve qui présente une dizaine d’artistes.

Les fileuses sont restées

Les deux artistes Élie Autin et Vidya Gastaldon sont associés dans «Les fileuses». David Gagnebin-de Bons CIRCUIT Centre d'art contemporain, Lausanne

Art contemporain «Les fileuses», magnifique titre pour une exposition – elle est encore en cours chez Circuit à Lausanne – fait résonner en nous ces récits, ces contes, ces traditions, ces figures qui ont traversé les siècles et les pratiques, universels. On sait l’importance de ce qui ne tient plus qu’à un fil ou de ce fil, parfois invisible, qui crée et maintien le lien. Le Centre d’art contemporain conjugue les singularités de la performeuse et artiste lausannoise Élie Autin et de l’artiste genevoise Vidya Gastaldon qui ont tiré ce fil dans tous les sens.

Dernières Garden Parties lausannoises

Parmi les attractions des Gardens Parties, une grande roue actionnée à la seule force des muscles. DR

Plein air La ronde des Garden Parties lausannoise se clôt ce week-end au parc archéologique du Musée romain de Vidy avec un riche programme, qui propose tant concerts, théâtre, cirque, visites guidées, impression de t-shirts qu’une immense roue tournée à la force des bras, une fresque géante, mais aussi la redécouverte du forum de Lousonna grâce au scene painting. Sans oublier, pour les plus petits, une promenade surprise, une chasse au trésor ou un atelier graffiti.

Fantastique et émerveillement à Morges

Festival Arcana, convention du fantastique et de l’émerveillement, voit les choses en grand du 11 au 14 août à Morges. En investissant le Théâtre de Beausobre avec sept expositions inédites, 150 stands et en annonçant plus de septante-cinq heures d’animations scéniques, les organisateurs ont tout prévu pour tenir en haleine le public et ne plus le lâcher entre un concours cosplay, un bar à jeux, un lancer de haches, des collections inédites et des ateliers de peinture ou de cuisine médiévale.

Pop expérimentale à Vevey

Concert Deux synthés, un violon et un thérémine, deux voix, deux présences. Chez Junee, tout va par paires et c’est bien naturel. Né en 2020 lors d’une carte blanche, le projet réunit Fhunyue Gao et Zoé Sjollema. Sinueuse, grinçante, fantasmagorique, leur pop expérimentale résonnera dans le foyer du Théâtre Oriental de Vevey, investi par Le Bout du Monde pour une série de concerts cet été.

À l’affiche dans les open air Le cinéma n’a pas fini de prendre l’air que ce soit dans le périmètre de châteaux, sur les places ou un peu plus loin dans les terres. Petit tour d’horizon pour le week-end. Morges , dans la cour du château (21 h). «Les Gardiennes de la planète» (je), «La petite sirène» (ve), «The Fablemans» (sa), «Interdit aux chiens et aux Italiens» (di). www.morgesopenair.ch

Vevey , place Scanavin (21 h 15), «Elementaire» (je), «Le pire voisin du monde» (ve), «Avatar, la voie de l’eau» (sa) www.cinerive.com/OpenAir2023

Rolle , château (21 h 15), «Bullet train» (je), «Uncharted» (ve), «The Duke» (sa), «Les Vieux fourneaux» (di). www.rolle-openair.ch

Cossonay , le cinéma de la ville et le TCS Vaud ouvrent leur drive-in pour la 7 e édition. «Air» (je), «Mission impossible 7»( ve), «Indiana Jones et le cadran de la destinée» (sa). Les séances débutent au coucher du soleil.

Lausanne, les Bobines de Valency fêtent leurs 10 ans avec «Billy Elliot» (ve). www.lesbobinesdevalency.com

Rock sous les étoiles

Rock Changement de décor pour le Moonalps. Après trois éditions à Bursins, le festival déménage à La Terrasse des Tilleuls, à Rolle. Le ciel cher à l’événement restera le même avec en prime des étoiles filantes qui pourraient rejoindre le bal. Musicalement, c’est sous la bannière du rock que sera placée l’unique soirée de cette 4e édition: indie avec Don’t Kill The Cow, pop-punk avec The Meseeks et Fluffy Machine ou tendance grunge avec Nuum.

Bach à l’aube

Léa Al-Saghir et Martin Egidi ANGÉLINE MOIZART

Plein air Selon la légende, Bach aurait composé les «Variations Goldberg» pour distraire le commanditaire, le comte Keyserling, de ses nuits d’insomnies. Quoi de mieux que de les goûter au lever du soleil dans la série des Musiques de l’Aube? Elles sont proposées en version trio à cordes avec Léa Al-Saghir, violon, Hans Egidi, alto, et Martin Edigi, violoncelle.

Classique improvisé

Expérience Depuis 1997, le Festival de Musique Improvisée de Lausanne explore les techniques d’improvisation classiques qui ont longtemps été oubliées. La 27e édition balaie tous les registres, du chant grégorien à la musique romantique de salon, en passant par les claquettes, l’orgue baroque et la musique klezmer. Le festival se termine par le traditionnel match d’impro, coloré jazz cette année.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.