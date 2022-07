Tensions entre habitants – En été, les voisins se disputent davantage Plusieurs compagnies d’assurances ont constaté une augmentation des conflits de voisinage en Suisse, en particulier de mars à juillet.

Les branches qui la dépassent peuvent également être à l’origine de disputes, ou un arbre planté par le voisin qui obstrue la vue. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Des enfants bruyants, des haies trop hautes ou l’odeur des grillades: dans une relation de voisinage, on peut se prendre la tête pour de nombreuses raisons. D’autant plus si l’on passe plus de temps dans le jardin ou à la maison, comme pendant l’été ou la pandémie de Covid-19.

La situation était différente à La Mobilière. La compagnie d’assurances a comparé les mois de mars à juin des années 2020 et 2022 et a constaté qu’en 2020, elle avait reçu environ 10% de demandes liées au droit de voisinage en moins, a-t-elle indiqué à l’agence de presse Keystone-ATS. «Et ce, bien que nous n’ayons pas eu moins de demandes en 2020 qu’en 2022, tous domaines juridiques confondus».

Été conflictuel

Ce n’est pas seulement quand on est plus souvent à la maison, mais aussi quand il fait à nouveau plus chaud au printemps, que les demandes augmentent, en particulier de mars à juillet, précise-t-on à La Baloise. Axa ne dit pas autre chose: «C’est en été que nous recevons le plus de demandes sur le thème des conflits de voisinage».

En effet, pendant les saisons chaudes, les barbecues dans le jardin, par exemple, offrent un potentiel de conflits. Par ailleurs, les voisins sont dérangés par des jeunes qui jouent au basket sur un terrain de sport ou écoutent de la musique avec une enceinte, ou tout simplement par le bruit qui émane d’un siège ou d’un balcon à une heure tardive. La fumée de tabac sur le balcon peut également être une source de conflits.

D’autres sources de disputes sont par exemple la hauteur des haies ou les arbres et arbustes plantés trop près de la limite. Les branches qui la dépassent peuvent également être à l’origine de disputes, ou un arbre planté par le voisin qui obstrue la vue.

Aspect émotionnel

Une telle dispute peut très vite devenir émotionnelle, car il s’agit de son chez-soi. Notamment lorsque son bien-être est touché en raison du comportement ou de «l’inaction» d’un voisin, a-t-on appris par exemple auprès de La Baloise. «De plus, la cohabitation n’est généralement pas de courte durée, mais de longue durée». Cela devrait encore accroître l’émotion.

Selon La Mobilière, lorsque les nerfs sont à vif et qu’une partie au litige déclare un cas juridique par écrit, une médiation est généralement proposée pour résoudre le conflit: c’est-à-dire une procédure extrajudiciaire volontaire pour résoudre le conflit en collaboration avec un médiateur. Dans de nombreux litiges, cela permet de trouver une solution rapide et efficace, élaborée par les personnes impliquées dans le conflit.

La classification objective et le traitement des aspects litigieux conduisent souvent à une désescalade, a-t-on également indiqué à La Bâloise. Si les efforts extrajudiciaires ne portent pas leurs fruits, une procédure judiciaire peut être engagée.

Discuter pour prévenir les conflits

Pour éviter d’en arriver à la dispute, Lorenz Gerber de La Mobilière a quelques conseils à donner. Ainsi, il est judicieux de se présenter directement lors de l’emménagement afin de faire une bonne première impression. «Cela permet d’éviter que le premier contact ne débouche sur un conflit».

Il est également utile d’avoir une «conversation de voisinage» ou d’offrir de petites aides, comme par exemple arroser les fleurs pendant les vacances, pour créer une bonne ambiance. Sur une telle base, les problèmes peuvent être résolus par le dialogue ou ne pas survenir du tout.



