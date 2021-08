Je suis en short et sans idée – En été, on travaille moins, le patron le sait et ce n’est pas grave Plusieurs études montrent que nous sommes moins efficaces, plus distraits, et moins bien habillés durant la belle saison. Mieux vaut poser des vacances. Jocelyn Rochat

Selon une étude, 20% des employés interrogés signalent que leur productivité diminue en été. Getty Images/iStockphoto

Si vous n’êtes pas encore partis en vacances, vous devriez le faire. C’est, du moins, le conseil que vient de poster Olivier Sibony sur son blog avant de prendre lui-même la direction du Sud. Ce prof à HEC Paris est un spécialiste du management scientifique. Il a notamment signé «Vous allez redécouvrir le management!» qui donne 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions (Flammarion, 2020).

Et le bon choix du moment, c’est de mettre les orteils en éventail le plus de semaines possibles en juillet-août. «De toute manière, en été vous ne faites rien, résume le chercheur. Et puis, votre boss est au courant. Ce n’est pas grave, puisque huit des dix pays les plus productifs du monde sont en Europe, où les congés payés sont au minimum de 20 jours par an. Enfin, une étude a montré que les salariés qui prennent le plus de vacances sont souvent augmentés.»