Bottas gagne en Turquie – En F1, le duel entre Verstappen et Hamilton continue Si le Grand Prix de Turquie a permis au pilote Red Bull de reprendre momentanément la tête du classement, l’avantage pourrait tourner en faveur des Mercedes en cette fin de saison. Luc Domenjoz

En Turquie, Hamilton (à gauche) a fini 5 e , alors que Verstappen (à droite) a terminé 2 e . KEYSTONE

Voilà plus de dix ans (c’était en 2010) que la Formule 1 n’avait plus connu de bataille aussi serrée entre deux pilotes issus d’écuries différentes. Cette saison, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton tient de la bataille de titans, à l’image de quelques-uns des duels qui ont fait l’histoire, tels ceux qui ont opposé Ayrton Senna (McLaren) et Alain Prost (Ferrari) en 1990, ou encore Jacques Villeneuve (Williams) et Michael Schumacher (Ferrari) en 1997.

Des duels qui se sont à chaque fois terminés par des accrochages et qui rappellent les accidents qui se sont déjà produits cette saison. À Silverstone, alors que la Red Bull de Max Verstappen s’annonçait grande favorite, Lewis Hamilton a tenté de doubler le Néerlandais dès le premier tour, en forçant le passage pour l’empêcher de prendre le large. Les deux monoplaces se sont accrochées, et la Red Bull est sortie de piste à plus de 300 km/h.