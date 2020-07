Regarder des jeux vidéo en ligne – En fermant sa solution de streaming, Microsoft plie devant Amazon Après y avoir investi des dizaines de millions, le géant américain n’est pas arrivé à s’imposer face au leader Twitch et les ses 5 milliards d’heures visionnées durant les trois derniers mois, un nouveau record. Olivier Wurlod

D’après le site «The Verge», le champion de «Fortnite» Ninja aurait encaissé 50 millions de dollars pour aller jouer live sur Mixer, la plateforme finalement abandonnée de Microsoft. AFP

Il y a un an, lorsqu’au mois d’août Microsoft signe un contrat d’exclusivité avec Ninja, un des joueurs les plus célèbres du monde, l’univers du jeu vidéo est en ébullition. Car d’après le site The Verge, le champion de «Fortnite» aurait encaissé 50 millions de dollars pour aller jouer en direct sur la plateforme du géant américain baptisée Mixer. Une première opération rapidement suivie d’autres du même type.