Deux éditions annulées pour cause de Covid, puis un 10e anniversaire l’an dernier axé sur des artistes vivant en Suisse, pour ne pas risquer d’annulation. Mais cette année, la Feria Flamenca revient fort à Renens, avec à l’affiche le danseur Adrián Santana. Neveu du célèbre Pepito Vargas, Adrián Santana a commencé sa formation à l’âge de 9 ans, dans sa ville natale de Málaga. Après avoir été l’invité des festivals flamencos les plus prestigieux du monde (à l’instar de celui de Jerez, évidemment), il sera en représentation pour la première fois en Suisse et en exclusivité.

Un danseur au «phrasé chorégraphique authentique», mais avec une pointe d’avant-garde, explique Sylvia Perujo, directrice de la Feria Flamenca, qu’elle a fondée avec son frère Antonio: «On retrouve chez Adrián Santana toute la tradition du flamenco, avec ses musiciens et les palos – les morceaux de musique choisis. Cependant, il danse de façon très stylisée, intégrant même des pirouettes incroyables, héritées de bases de danse classique.» Autre élément qui le démarque: «C’est également un excellent joueur de castagnettes, qui, dans la tradition, appartiennent plutôt aux filles. Il amène cette variation comme danseur masculin.»

Soirée dansante publique

Pour la première fois dans l’histoire de la Feria, une soirée dansante et costumée sera offerte au public. Bar, petite restauration et musique avec un groupe spécialement constitué pour l’occasion par la chanteuse Yolanda Almodóvar et le guitariste Miguel Calatayud, en provenance de Madrid.

Cette 11e édition de la Feria Flamenca revêt un goût particulier pour la directrice et son frère, qui viennent de recevoir le Mérite culturel de la ville de Renens 2022, pour la Feria, mais également pour l’école sise sur la commune, fief de leurs compagnies de danse. Antonio Perujo l’avait déjà reçu en 1998, pour son premier spectacle, «Pasión Flamenca». «Après les difficultés du Covid, ce prix nous redonne confiance en notre parcours, se réjouit Sylvia Perujo. Une piqûre de vitamine C!» Tous les détails du riche programme (comprenant défilé et exposition de costumes) sur le site internet de la manifestation.

Igokat au pays d’Oz

Cette année pour son spectacle de fin de saison, l’Académie de danse Igokat emmènera son public au-delà de l’arc-en-ciel. Plus de cent élèves de 5 à 20 ans monteront sur scène pour cette adaptation du «Magicien d’Oz» chorégraphiée par Igor Piovano, Kathryn Bradney et Julie Lamby. L’Épouvantail, l’Homme de fer blanc, le Lion, les sorcières et bien sûr Dorothy, interprétée par Judy Garland dans le film musical de 1939, seront de la partie.

«La Bohème» version Broadway, ça donne «Rent»

«Rent» est le premier musical à avoir mis en scène des couples de même genre et un personnage non-binaire. DR

Après Broadway, Ouchy. Près de 30 ans après sa création, «Rent», de Jonathan Larson, sera jouée cette fin de semaine au Centre Pluriculturel et social. Librement inspiré de l’opéra «La Bohème» de Puccini, cette comédie musicale raconte la vie d’un groupe de jeunes artistes sans-le-sou qui luttent pour survivre et continuer à créer, sur fond de pandémie de sida. À (re) découvrir, dans une traduction française, durant ce mois de juin célébrant les fiertés LGBTQ+.

Sophie Sciboz à l’Échandole

Sophie Sciboz, prête à faire du foin. Claudine Garcia

L’opéra mène à tout, à condition d’en sortir. Choriste dans l’institution lyrique lausannoise de 2003 à 2009, Sophie Sciboz a quitté les rangs pour tâter de la comédie, se lancer dans des projets littéraires et s’épanouir dans des chansons qui, de «La voisine» au «Retraité», en passant par «Les vaches de mon frère» ou «Le Malin», cherchent à vous faire réfléchir en racontant de petites histoires oscillant entre anecdotes et élans plus poétiques, voire drolatiques. Après une tournée qui l’a menée jusqu’en Belgique, l’Yverdonnoise se produit à la maison, ses vers scandés guitare à la main.

Des envies de festival? Afficher plus Caramelo Le Caramelo Festival, troisième du nom, n’a pas peur de s’exposer à la chaleur de la place de la Navigation d’Ouchy, du ve 16 au di 18 (dès 12 h, ve dès 14 h), pour mettre en valeur la salsa, la bachata, le merengue, le reggaeton ou encore la kizomba. Rien de tel que de fondre un caramel pour briser la glace en compagnie de Banakao (ve), de Seeler Subero (sa) et de Doris Lavin (di) et de DJ aux sonorités tropicalisées. Ateliers de danse aussi dispos. BSE

Lausanne, Ouchy. Du ve 16 au di 18 juin. www.caramelofestival.org Gospel Air La tradition du chant spirituel afro-américain prend le chemin des vignes à l’enseigne de Gospel Air. Sur deux jours, plusieurs localités de la région (Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin, Puidoux…) mettent le negro-spiritual à l’honneur, que ce soit dans des lieux sacrés ou dans la salle du Forestay. Libations vocales à volonté. BSE

Lavaux, divers lieux, sa 17 et di 18 juin. www.lavaux2023.gospelair.ch Festiboc Les fêtes villageoises mènent à tout, même à Festiboc. Le rendez-vous musical de Bofflens est là depuis 2014 et reste branché sur une programmation aux sensibilités multiples, de la folk de Stain Of Light au rock électrifié des définitifs Ça va chier, qu’on ne présente pas. Avec en vedettes The Drunken Leprechauns vendredi, et Felix Rabin le lendemain. FBA

Bofflens, place du village, ve 16 (18 h) et sa 17 juin (17 h). www.festiboc.ch Afterseason La 4e édition du Transhumance de l‘Afterseason transporte à nouveau neuf DJ sur l’alpage, pour danser du brunch à point d’heure. L’affaire se déroule à Villars, précisément au col de Bretaye, à 1808 mètres d’altitude. Avec notamment Laila, Funky Chap, Aigua, etc. FBAy

Col de Bretaye, restaurant, sa 17 juin (dès 11 h 30 si brunch, sinon 14 h). www.afterseason.ch

Une «Nuit d’été» en classique, à Lausanne et Yverdon

La mezzo-sporano grandsonnoise Véronique Valdès. FLORIAN CELLA

La mezzo-soprano grandsonnoise Véronique Valdès et le pianiste romain Titta Carvelli transportent leur public dans le monde d’ivresse et de souvenirs liés à une «Nuit d’été». Inspiré des «Nuits d’été» de Berlioz dont le duo interprétera un extrait, le programme propose d’œuvres composées par des artistes tous nés au XIXe siècle (Pauline Viardot, Tchaïkovski, Tosti et Bizet), qui se sont rencontrés, appréciés et admirés.

Solistes de l’HEMU

Pour le 2e concert avec l’orchestre des masters de solistes, l’OCL est conduit par Nicolas Chalvin. Emma Thomazeau joue le «Concerto pour harpe» de Glière, Adèle Ginestet interprète le «Rhapsody Concerto» de Bohuslav Martinu et Alexander Won-Ho Kim s’empare du «2e concerto» pour violon de Prokofiev. À chaque fois des raretés qu’on ne programme pas si souvent et qui offrent un tremplin à la nouvelle génération.

Tradition chorale revisitée au Jorat

Le compositeur Valentin Villard JEAN-PAUL GUINNARD

Une création inédite de l’équipe de la Fête des vignerons pour un dimanche en l’honneur de Pro Arte qui fête ses 75 ans et René Morax dont on célèbre le 150e anniversaire. Le chœur lausannois et le Sinfonietta dirigés par Pascal Mayer reprennent des extraits de pièces créées à Mézières par Morax sur des musiques de Doret (dont «Davel») et Honegger (dont «Judith» et «Le Roi David») et crée «Natures» de Valentin Villard, sur des textes inspirants de Stéphane Blok (parties chantées) et Blaise Hoffmann (pour récitant).

Les Classiques de Mathod

Les Classiques de Mathod reviennent illuminer trois soirées au temple. L’originalité 2023 est de confier la première soirée au jazz et Stéphane Blok, poète et guitariste, ici en compagnie du saxophoniste Guillaume Perret et du trio 60 Miles. Le lendemain, le Trio Artémont chevauche Chostakovitch, Smetana et Mozart. La série se poursuit le 9 juillet avec le duo violon-piano de Denitsa Kazakova et Sylviane Deferne.

Concours de violoncelle à Lausanne

Devenu annuel, le Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne alterne désormais un instrument par édition. Les violoncellistes étudiant dans les Hautes Écoles de Suisses sont attendus au Casino de Montbenon samedi et dimanche. Les épreuves sont ouvertes au public ainsi que le concert d’ouverture vendredi qui réunit François Guye au violoncelle, président du jury, et Jean-Sélim Abdelmoula, pianiste lauréat il y a 10 ans déjà.

Le Vallon s’anime, à Lausanne

Spectacles, concerts, brunch, ateliers, vide-greniers, activités physiques, débats… Le quartier du Vallon, à Lausanne, relance une nouvelle édition de sa fête de quartier qui voit grand et joue la carte de la diversité. La dernière édition du festival ô Vallon date d’avant la pandémie. Du 16 au 26 juin, les habitant, usagers, associations sociales et culturelles mais aussi les commerçants et les artistes de cet ancien quartier ouvrier et industriel repartent pour un tour d’animations conviviales ou culturelles, avec comme épicentre le Théâtre 2.21 et les espaces publics alentours. Tous les jours (sauf le lundi), la programmation se veut éclectique, entre cours de yoga, performance déambulée, atelier de fabrication de tambours siciliens mais aussi DJ sets, spectacles ou encore karaoké chorégraphique. Cela varie d’un jour à l’autre et il y en a pour tous les goûts. Du côté de la friche, deux expositions «engagées» sont visibles tout au long de la manifestation: «Pollution aux dioxines: sur les traces de l’ancien incinérateur du Vallon» et «Où Vallon-Nous?»

Pierrette Gonseth-Favre à l’Abbaye de Bonmont

«Totems», une exposition de l’artiste Pierrette Gonseth-Favre qui habite l’abbaye de Bonmont, monastère du XII e siècle. Pierrette Gonseth-Favre

Fascinée par la toile de jute dont elle dit qu’elle «véhicule la vie», l’artiste Pierrette Gonseth-Favre a noué une telle complicité avec la matière qu’elle l’investit d’une âme très spéciale. Donnant l’existence depuis des décennies à un peuple de créatures à la fois attachantes et mystérieuses, humaines et surhumaines. Si la vie leur va déjà bien, elles s’épanouissent dans des atmosphères religieuses comme en ce moment à l’Abbaye de Bonmont (à 8 km de Nyon), leur silence et leur invitation à s’élever entrant en résonance avec la sacralité du lieu.

Des artistes en vitrines à Lausanne

Arty Show a invité, pour sa première édition, vingt artistes de Suisse romande et autant de commerces lausannois pour une collaboration qui voit des œuvres s’installer en vitrines, jusqu’au 1er juillet. «Un parcours permet aux amateurs d’art, aux promeneurs ou aux curieux de découvrir des univers artistiques multidisciplinaires, singuliers et ludiques», annonce les organisateurs. De la Palud, où le Lausannois Christophe Corbaz a disposé ses sculptures dans la vitrine de La Chocolatière, au point 20 (rue Centrale) où Naomi Middelmann a suspendu ses assemblages qui stimulent l’imagination, des visites guidées gratuites sont proposées chaque samedi. L’itinéraire présente un bouquet d’artistes éclectiques aux disciplines diverses: photographie, sculpture, peinture, céramique, installation… pour autant de mises en scène captant le regard des passants.

En début de semaine prochaine…

Bruno Pellegrino en rencontre

Dans «Tortues», Bruno Pellegrino dévoile son obsession de la possession et de la mémoire, tout en livrant ses stratégies contre l’oubli et l’effacement. Que garder, que jeter? Et l’écriture transforme-t-elle le souvenir? Son livre, qui s’ouvre avec une tortue empaillée, il en parlera au département de Zoologie du Palais de Rumine à Lausanne à l’enseigne de Tulalu!?, lors d’un rendez-vous animé par Alexandre Berto, avec un accompagnement musical de Ezra Sibyl Benisty.



