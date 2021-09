Commerces de Morges – En fin de bail, La Coquette devra refaire ses preuves Sorti de nulle part il y a quatre ans, le bar éphémère au succès phénoménal ne sera pas prolongé automatiquement. Une mise au concours est en effet prévue cet automne. Cédric Jotterand

Le bar éphémère de La Coquette, avec sa scène qui offre une vue incroyable sur le lac, devra sans doute passer par une mise au concours pour revenir sur «son» site l’an prochain. Florian Cella

Les auteurs André Manoukian, Oxmo Puccino, Jean-Christophe Ruffin, les humoristes de Morges-sous-Rire, tout ce que la Suisse romande compte de chanteurs mais aussi l’école de musique ou le 1er Août, le bar éphémère La Coquette a pris une place à part dans la vie des Morgiens depuis quatre ans.

Ce coin de poussière mais idyllique du parc de l’Indépendance, utilisé jusqu’ici lors de la Fête de la Tulipe et avec vue plongeante sur le Léman, a en effet été rêvé par une bande de potes, comme toutes ces idées développées autour d’un verre et auxquelles on regrette souvent d’avoir pensé le lendemain matin.