Bien vivre – En finir avec la panique au volant La phobie de la conduite peut être handicapante. Un livre vient en aide à tous ceux qui ont renoncé à prendre la route. Geneviève Comby

Il existe peu de statistiques sur ce phénomène. Mais une étude espagnole réalisée en 2005 révélait qu’un tiers des personnes interrogées éprouvaient plus ou moins d’appréhension à l’idée de conduire. brabanski/plainpicture

La route des vacances s’ouvre à nouveau et une grande partie des départs cet été devraient se faire en voiture. Derrière le volant, il y a ceux qui avalent les kilomètres d’asphalte avec calme, voire délectation. Il y a ceux qui sacrifient à la corvée de la conduite, et puis il y a ceux qui esquivent, renoncent, pétrifiés par la trouille de passer la première. «Chez certaines personnes, l’évitement est partiel, elles n’évitent de conduire que dans certaines situations. Chez d’autres, il est total», rappelle le Roger Zumbrunnen, psychiatre spécialisé dans les troubles anxieux, dont le livre «Pas de panique au volant!» vient d’être réédité. Réactualisé, l’ouvrage est cosigné par Éric Malbos, psychiatre spécialisé dans les thérapies par réalité virtuelle. À eux deux, ils fournissent un condensé d’explications et une boîte à outils à utiliser avec ou sans l’aide d’un thérapeute.