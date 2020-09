Il y a une semaine, dans ces mêmes colonnes, M. Ihsan Kurt constatait que beaucoup de pays européens sont bousculés par des partis et des mouvements populistes. Selon lui, cela représente plus de 150 millions d’Européens. Il compare cette avancée spectaculaire aux progrès du Covid-19 et voit, dans le populisme, une épidémie «dangereuse pour la santé d’une démocratie et du vivre-ensemble». En résumé, les membres de ces partis sont des virus et leurs électeurs sont les individus qu’ils ont «contaminés».

Le titre de l’article pose immédiatement la question: «Quelle prévention contre la pandémie du populisme?» Pour y répondre sur le fond, plutôt que d’ériger d’emblée une barrière entre les citoyens sains et les citoyens malades, il faudrait se demander ce qui explique qu’à certaines époques, les mouvements populistes obtiennent de tels succès électoraux.

«En général, une position politique qui rencontre un succès durable a une raison d’être»

En général, une position politique qui rencontre un succès durable a une raison d’être. Même si cette position est discutable, excessive, voire insensée, elle répond tout de même à un problème qui se pose peu ou prou. Et même si elle est entièrement fausse, elle signale au moins qu’un problème se pose et qu’il n’est pas, ou qu’il est mal traité par le gouvernement en place.

Le succès actuel du populisme provient de ce qu’il ose affirmer carrément sa volonté de défendre l’existence d’une communauté nationale qu’il sent menacée dans son être. Le populiste craint un abaissement de la souveraineté nationale au profit obscur de quelques grands conglomérats politiques ou commerciaux internationaux, et du même coup du droit de la nation de régler elle-même ses propres affaires.

Il craint aussi une perte de sa culture, menacée par l’arrivée massive et non maîtrisée de porteurs d’autres cultures, plus simples et plus vigoureuses. Confronté aux petites et grandes «incivilités» du quotidien, il craint encore la disparition du ciment social que représentent le respect des usages et la sécurité dans les rues, sans lesquels le «vivre-ensemble» n’est qu’un vain mot.

Manque de réponses

En un mot, il pense qu’à force d’être ouvert aux autres peuples, on finit par ne plus exister soi-même. Dès lors, il éprouve une rancœur à l’égard des «élites» politiques qui ne répondent pas à ses craintes. Il le fait savoir d’une manière souvent brutale. C’est que sa voix a de la peine à se faire entendre face au discours universaliste monopolistique du monde officiel, des médias et de (presque) tous les partis.

L’homme est à la fois corps et esprit. Sous peine de déséquilibre, tout ce qu’il fait, à titre individuel ou collectif, doit exprimer cet aspect composite. À ceux qui privilégient exagérément l’universel, le populisme répond en plaidant à toute force pour le particulier. À sa manière, il rappelle la nécessité humaine de l’enracinement.