L’historien Emmanuel de Waresquiel – «En France, nous avons des difficultés avec la culture du compromis» Auteur d’un livre récent sur la révolution, Emmanuel de Waresquiel évoque la marque et les échos que 1789 a laissés dans la France d’aujourd’hui. Alain Rebetez

Emmanuel de Waresquiel, descendant de Mme de Staël et historien passionné par la question des révolutions. Hannah Assouline/Opale via Leemage

Coiffure échevelée et regard chaleureux, Emmanuel de Waresquiel est un historien qui a le sens du récit et le goût du partage. Ses livres en témoignent, qui se dévorent comme des romans malgré leur appareil critique.

Chercheur à l’École pratique des hautes études, c’est un spécialiste du XIXe siècle et de la Restauration, mais la Révolution le passionne. Guère étonnant, vu qu’il descend par son père de Madame de Staël et de Necker, le ministre des Finances d’origine genevoise de Louis XVI…

« Sept jours, 17-23 juin 1789 » , raconte la semaine décisive où la Révolution française s’est nouée, entre proclamation de l’Assemblée nationale, serment des députés du tiers état de ne plus se séparer avant d’avoir fini leurs travaux et le défi fait au roi qui exigeait leur retrait. DR

Son dernier livre, «Sept jours, 17-23 juin 1789», raconte la semaine décisive où la Révolution française s’est nouée, entre proclamation de l’Assemblée nationale, serment des députés du tiers état de ne plus se séparer avant d’avoir fini leurs travaux et le défi fait au roi qui exigeait leur retrait. À la lumière de ces journées, l’historien a accepté d’évoquer la marque qu’elles ont laissée et les échos qu’elles suscitent encore, deux cent trente ans plus tard, dans la France d’aujourd’hui.