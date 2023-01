Un désert médical – En France voisine, la pénurie de soignants tue À Besançon, un homme de 84 ans est décédé après avoir attendu dix-huit heures aux Urgences. Le manque de personnel crée un nouveau champ de tensions à nos frontières. Lise Bailat

Les urgences au Centre hospitalier universitaire de Besançon, le 31 décembre 2022. Entre la pénurie de personnel de santé, la grève de certains médecins généralistes et l’épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite, la situation devient intenable dans les hôpitaux de France voisine. KEYSTONE

La situation sanitaire est préoccupante en Suisse. «Les services d’urgences affrontent l’hiver dans des conditions qui pourraient les amener au point de rupture», ont averti, jeudi dans un communiqué, la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage et l’Association latine de médecine d’urgence. En cause, notamment: «une cruelle pénurie de personnel qualifié».