Nouvelles autorités vaudoises – En grande pompe pour une nouvelle législature La cérémonie de prestation de serment permet à Christelle Luisier de se montrer rassurante, alors que le gouvernement est fortement renouvelé. Jérôme Cachin

Christelle Luisier, présidente du Conseil d’État vaudois dès le 1 er juillet, lors de son discours à la cathédrale de Lausanne. Keystone/Valentin Flauraud

«Je le promets», entendu 157 fois, prononcé par 150 députés et 7 conseillers d’État. À la cathédrale de Lausanne, Nuria Gorrite, Vassilis Venizelos, Isabelle Moret et Rebecca Ruiz ont choisi la formule laïque du serment, alors que Valérie Dittli, Frédéric Borloz et Christelle Luisier ont penché pour la formule avec mention religieuse. À ces trois, Jean-François Cachin, président-doyen du Grand Conseil, chargé de lire le serment, fait promettre de «n’exercer jamais les attributions que la Constitution donne au Conseil d’État», alors que le texte officiel dit bien: «n’excéder jamais…». Mais, ouf! Le serment n’a pas force de loi, surtout avec un tel lapsus.