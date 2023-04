Tour de Romandie – En habitué, Ethan Hayter gagne à La Tchaux et prend le maillot Le Britannique de l’équipe Ineos a remporté la 2e étape du Tour de Romandie, courue entre Morteau (F) et La Chaux-de-Fonds. Il a également enfilé le maillot jaune de leader. Robin Carrel

L’Anglais aime la Romandie. KEYSTONE

Le coureur anglais, qui a passé toute sa carrière au sein de la structure Sky puis Ineos, aime décidément sprinter sur les routes de la boucle romande. Hayter s'était imposé il y a pile un an sur le prologue de Lausanne, avait sprinté victorieusement à Echallens, avant de finir deuxième à Valbroye. Il avait alors déjà connu les joies du maillot jaune, qu'il a chipé jeudi à Ethan Vernon, lâché sur ce parcours jurassien en forme de montagnes russes.

Au sprint, au milieu d’une nuée de favoris pour la victoire finale à Genève dimanche, Hayter a devancé assez facilement la pépite espagnole Juan Ayuso et la star française Romain Bardet, deux coureurs au vrai profil de grimpeurs. Le Britannique devrait pouvoir garder sa tunique jusqu’à samedi, car il a aussi de belles prédispositions pour l’effort solitaire et chronométré.



Le Français Julien Bernard, le Kazakh Gleb Brussenskiy et le Suisse Tom Bohli avaient pris la poudre d'escampette peu après le départ de France, à Morteau, dans le Doubs. La Vaudois Antoine Aebi avait bien tenté de les rattraper, mais avait fini par renoncer. Et comme bien souvent, sous l'impulsion de la Jumbo-Visma cette fois, les fuyards n'ont jamais eu l'occasion de rêver s'imposer après ce gymkhana jurassien. Seul Bernard a fait la bonne opération de la journée, en renforçant son maillot de meilleur grimpeur.

Quelques favoris ont bien tenté un coup de force, à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée, dans la courte mais difficile montée du Communal de La Sagne. Mais l'équipe UAE Team Emirates, notamment, a roulé derrière et repris Michael Woods ou encore le prometteur Matteo Jorgenson, qui avaient tenté un ultime coup de force. Gino Mäder aussi a essayé de partir en facteur à 5 bornes du «Pod». Encore raté.

Vendredi, l'un des deux juges de paix - avec l'arrivée de samedi au sommet de Thyon 2000 - de cette boucle romande rendra son verdict à Châtel-St-Denis. Les coureurs devront parcourir 18,75 km contre la montre et ce chrono ne sera pas exclusivement réservé aux spécialistes de l'effort solitaire ou aux cyclistes capables d'emmener d'immenses braquets.

Car sur ce tracé - plus long que l'intégralité des «clm» individuels sur le prochain Tour d'Espagne... - accidenté, les leaders et les grimpeurs ne seront pas forcément désavantagés. Après le départ à Châtel-St-Denis, les athlètes affronteront environ 7 km presque plats, avant de grimper en direction des Paccots. En 5,2 bornes, plus de 230 mètres de dénivelé positif seront à escalader. Ensuite, il s'agira de montrer toute sa technique en descente. Tout un programme!



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018

