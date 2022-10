Militants du climat – En Haute-Savoie, les zadistes ont gagné contre les canons à neige Une alliance d’activistes radicaux et d’associations environnementales a eu raison des projets d’enneigement artificiel de la station de ski de La Clusaz. Théophile Simon - La Clusaz (Haute-Savoie)

L’entrée de la ZAD («zone à défendre») de La Clusaz, le 27 octobre 2022. Gabriel Monnet

L’été indien n’en finit plus de bercer le massif des Aravis, en Haute-Savoie. Dans un chaud silence matinal, Maïs, la vingtaine et les cheveux bleus, émerge d’un vaste campement posé au milieu des sapins. Les traits sont tirés, ses vêtements tachetés de mousse d’arbre et de boue, mais la joie crépite derrière ses larges lunettes rondes. «On a gagné, c’est tellement beau! Cela prouve que l’administration de ce pays n’est pas totalement rouillée», souffle-t-elle.