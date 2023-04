Héliski et environnement – En hélico sur les Alpes pour 80 francs seulement Depuis près de trente ans, les défenseurs de l’environnement protestent contre l’héliski. Pourtant, le nombre de vols augmente. Cyrill Pinto

Selon Stefan Wyss, «le Petersgrat est le site d’atterrissage d’hélicoptères le plus fréquenté des Alpes». NIKLAS ESCHENMOSER

Ils sont venus de Berne, Lausanne ou Zurich, et ils ont un objectif: la place d’atterrissage du Petersgrat, à 3100 mètres d’altitude. À 8 h 30, le groupe de quinze personnes s’est rassemblé sur la Lauchernalp dans le Lötschental, en Valais. Il a neigé toute la nuit et des flocons continuent de tomber. À intervalles réguliers, on entend un bruit sourd.