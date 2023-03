Les play-off débutent – En hockey, impossible de devenir champion sans un grand gardien En play-off, les gardiens gagnent en importance et sont sous haute pression. Ils ont le pouvoir de faire gagner ou perdre leur équipe. Ruben Steiger

Leonardo Genoni est le gardien de play-off historique du championnat suisse. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Quatre en quatorze ans. Le cercle des gardiens ayant mené leur équipe au titre dans l’élite du hockey suisse est fermé. Depuis 2009, seuls Leonardo Genoni (7 fois), Lukas Flüeler (3), Marco Bührer (2) et Jakub Stepanek (1) ont soulevé le trophée tant convoité de champion suisse. Une hégémonie quasi sans partage qui tend à confirmer une parole souvent formulée: «Sans un bon gardien, impossible de gagner un championnat.» En Suisse plus qu’ailleurs, l’équipe qui a le meilleur portier triomphe. Et souvent il s’appelle Leonardo Genoni (lire ci-dessous).