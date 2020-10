Privés d’école à cause du Covid – En Inde, l’éducation passe par WhatsApp Alors que les écoles sont fermées depuis huit mois, l’application est devenue le premier outil d’enseignement à distance. Mais elle n’empêche pas la déscolarisation. Emmanuel Derville, New Dehli

Une enseignante enregistre des cours sur son téléphone portable, dans un village proche d’Hyderabad, en septembre dernier. AFP

La journée de Rajeshwari commence le soir. Proviseure de la Shri Padmashree High School à Bangalore, cette femme pleine d’entrain d’une quarantaine d’années fait envoyer les cours à ses élèves en vidéo par WhatsApp la veille pour le lendemain matin. «Les enfants n’ont plus le téléphone après 9 heures parce que leurs parents l’emportent pour aller travailler», explique-t-elle. La plupart n’ont pas les moyens d’acheter un smartphone pour chaque enfant.

Pour Rajeshwari et ses collègues, le plus dur commence quand il faut appeler chaque écolier et vérifier qu’il a assimilé le cours. «Si l’enfant ne décroche pas ou s’il n’arrive pas à répondre aux questions, nous le rappelons plus tard en vidéoconférence sur WhatsApp.»