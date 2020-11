Pandémie et pauvreté – En Inde, les inégalités explosent avec le coronavirus L’écart entre riches et pauvres se creuse. Les classes populaires souffrent du chômage alors que les classes supérieures se ruent sur l’or et les jets privés. Emmanuel Derville, New Dehli

Une bijouterie de Chennai, en juin dernier, lorsque le gouvernement indien a assoupli les mesures de confinement. AFP via Getty Images

Lorsque le premier ministre indien impose un confinement national le 24 mars, Varun Backliwal, patron d’Artisera.com, entrevoit un avenir sombre. L’économie est paralysée. Il ne voit pas comment son site de vente d’œuvres d’art va tenir le choc. «J’ai pensé que j’allais mettre la clé sous la porte et que je devais commencer à chercher du travail.»

C’est l’inverse qui se produit. Au fil des semaines, les ventes explosent. «Jamais je n’aurais imaginé ça», explique cet entrepreneur de 38 ans. Le panier moyen, qui atteint d’ordinaire 100’000 roupies, dépasse les 120’000 roupies (1470 francs): «Les plus riches se sont retrouvés coincés chez eux, sans pouvoir partir en vacances. Ils s’ennuient», constate Varun Backliwal qui ajoute: «La plus grosse vente est montée à 4 millions (49’000 francs). J’ai dépassé mon chiffre d’affaires de l’an dernier en six mois.»