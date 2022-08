L’écrivain britannique a été attaqué vendredi lors d’une conférence à New York. Une fatwa avait été lancée par le pays en 1989, demandant son assassinat.

Salman Rushdie, 75 ans, a été agressé au cou et à l’abdomen vendredi alors qu’il se tenait sur l’estrade d’un amphithéâtre d’un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l’État de New York (photo d’archives).

Le principal quotidien ultraconservateur iranien, Kayhan, a félicité samedi l’homme ayant poignardé l’écrivain britannique Salman Rushdie, auteur des «Versets sataniques». «Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau», écrit-il.

«Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et le vicieux Salman Rushdie», ajoute le journal, dont le patron est nommé par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Salman Rushdie, 75 ans, a été agressé au cou et à l’abdomen vendredi alors qu’il se tenait sur l’estrade d’un amphithéâtre d’un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l’État de New York. Selon son agent, il a été placé sous respirateur artificiel et pourrait perdre un œil. Le pouvoir iranien n’a pour le moment pas commenté officiellement cette tentative d’assassinat.