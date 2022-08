Les hérauts des forêts 3/6 – En Islande, des forêts dans un désert de lave Alors que l’île a subi une déforestation intensive au fil des siècles, ses habitants s’obstinent à planter des arbres, même sur les parois des volcans. Anne-Lise Carlo - Le Monde

En islande, depuis des décennies, les habitants plantent des arbres là où s’y attend le moins. GETTY IMAGES

La route numéro 1 qui s’éloigne de Reykjavik pour mener vers le sud de l’Islande est un voyage en soi. Fumerolles géothermiques, déserts de lave, glaciers et volcans se succèdent, façonnant un paysage aux allures lunaires. C’est là que se trouvent les volcans parmi les plus célèbres de l’île, comme l’Eyjafjallajökull, dont l’éruption bloqua, en 2010, une partie de l’espace aérien européen. Les moindres palpitations de son voisin, l’Hekla, un des plus actifs d’Islande, sont, elles aussi, surveillées de près.