Dénouement de la crise politique – En Israël, le nouveau gouvernement d’union est déjà en marche vers l’annexion de la Cisjordanie Le gouvernement israélien Netanyahou-Gantz met fin à un an et demi de crise politique mais signe le projet d’annexion de près d’un tiers des Territoires palestiniens. Alice Froussard, Jérusalem

Les deux ex-rivaux Benyamin Netanyahou et Benny Gantz occuperont tour à tour la place de premier ministre. KNESSET SPOKESPERSON OFFICE/AFP

Il aura fallu trois élections vaines, plus d’un an de blocage institutionnel et des tractations politiques pendant des semaines et des semaines avant qu’Israël ne mette fin à la plus longue crise de son histoire. Il aura fallu aussi deux reports pour la prestation de serment du nouveau gouvernement – les portefeuilles ministériels étant compliqués à répartir équitablement entre différentes formations politiques. Mais depuis dimanche après-midi, c’est fait, les Israéliens peuvent compter sur un gouvernement de plein exercice, d’urgence et d’union nationale. «C’est une journée très importante pour le peuple d’Israël», se félicite Benyamin Netanyahou devant les 120 députés de la Knesset – espacés de plus de deux mètres les uns des autres et visages masqués, coronavirus oblige.