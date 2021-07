Vaccin contre le Covid-19 – En Israël, les malades atteints de cancer non concernés par une troisième dose Le ministère de la Santé israélien est finalement revenu sur sa décision, en retirant les malades atteints de cancer de la liste des personnes concernées par une troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Israël a annoncé dimanche que les malades atteints de cancer ne figuraient finalement pas sur la liste des personnes vulnérables pouvant recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus. Les autorités du pays avaient affirmé le contraire en début de semaine.

L’Etat hébreu a commencé lundi à administrer une troisième dose de vaccin à des patients dotés d’un faible système immunitaire, dont certains atteints de cancer, considérant qu’il y avait des chances pour que les patients traités avec des immunosuppresseurs «ne développent pas un niveau satisfaisant d’anticorps après deux doses».

Retour sur décision

Mais le ministère de la Santé est finalement revenu sur sa décision, affirmant qu’après avoir étudié les données des services d’oncologie concernant des centaines de patients, il n’était pas «recommandé à ce stade de vacciner» une troisième fois les personnes atteintes de cancer.

«Près de 90% des patients en chimiothérapie ont développé des anticorps après les (deux doses) de vaccin et le niveau d’anticorps reste élevé plusieurs mois après la vaccination», affirme le ministère. «En plus, la vaccination pourrait avoir des effets secondaires (...) qui pourraient affecter le traitement», ajoute-t-il. Des dizaines de personnes atteintes de cancer ont reçu une troisième dose depuis lundi, selon un porte-parole de l’hôpital Sheba, le plus important d’Israël, situé dans la région de Tel-Aviv.

Trop tôt

L’État hébreu avait été l’un des premiers pays à lancer, à la mi-décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d’un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer qui a fourni rapidement des millions de doses au pays en échange de données sur les effets de son vaccin développé avec la société BioNTech.

Les deux laboratoires ont annoncé le 8 juillet vouloir bientôt demander l’autorisation pour une troisième dose aux États-Unis et en Europe. Les autorités européennes estiment toutefois qu’il est «trop tôt» pour savoir si une nouvelle dose est vraiment nécessaire, tandis que l’OMS s’inquiète de la possibilité que la généralisation d’une troisième dose se fasse au détriment des pays dont les citoyens n’ont pas encore accès aux vaccins.

