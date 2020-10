Refus du couvre-feu – En Italie, la révolte des places Les manifestations violentes se multiplient dans la péninsule depuis l’annonce de la fermeture à 18 heures des bars, restaurants, salles de sport et lieux de culture. Dominique Dunglas Rome

Des propriétaires de restaurants protestent, mercredi à Rome, contre l’obligation de fermer leurs établissements à 18 h. Getty Images

Poubelles et scooters incendiés, vitrines brisées et magasins pillés, barricades, jets de bouteilles, cocktails Molotov, charges de la police: chaque soir, à l’heure des journaux télévisés, des casseurs envahissent les places de Naples, Turin, Milan et Rome. Une révolte destinée à défier le couvre-feu imposé par les autorités, mais d’origines diverses.

À Naples, les meneurs étaient des petits dealers au service de la Camorra. À Milan et Turin, c’est la frange des «tifosis» violents qui guidait la révolte. La police a également arrêté plusieurs jeunes immigrés et l’Italie a découvert que le phénomène des «banlieues», ghettos peuplés de communautés d’origine étrangère, n’était plus réservé à la France. À Rome, la place du peuple a été mise à sac par les militants de Forza Nuova, le parti d’extrême droite qui nie la pandémie de Covid-19. Paradoxe de ces nuits de violence: néofascistes et anarchistes se rejoignent pour provoquer les forces de l’ordre.