Les JO 2020 en direct - En judo, Kocher est chocolat

Tennis

Belinda Bencic (24 ans) et Viktorija Golubic (28 ans) ont réussi leur entrée dans le tournoi de double. Dimanche, au Ariake Tennis Court de Tokyo, la Saint-Galloise et la Zurichoise ont battu les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série No 2.

Respectivement classées 161e et 126e dans la hiérarchie mondiale du double, les deux Suissesses se sont imposées dans le super tie-break, après 143 minutes passées sur le court No 5. Le score: 6-4 7-6 (5) 10-5.

Au deuxième tour, elles affronteront les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.