Les JO 2020 en direct - En judo, Kocher se battra pour le bronze

Aviron

Barnabé Delarze (27 ans) et Roman Röösli (27 ans) prendront part à la finale du deux de couple (mercredi, sauf si la tempête qui approche ne perturbe davantage les épreuves). Dimanche, alors que les trois premiers bateaux de chaque demi-finale obtenaient leur sésame, le Vaudois et le Lucernois ont terminé troisièmes de leur série en 6’25’’89, derrière les Pays-Bas et la Chine. Ils ont disposé d’une marge de 69 centièmes de seconde sur les athlètes du Comité National de Russie, quatrièmes.

«On les a vu venir, a toutefois nuancé Barnabé Delarze. Après, c’est clair que ce n’était pas une super course: on finit à près de trois secondes des deuxièmes. On était un peu crispés, sur la défensive. C’est souvent comme ça en demi-finale, parce que tu as peur de mal faire.»

Au total cumulé des deux séries, les Suisses se présenteront en grande finale avec le sixième chrono des six participants. «Mais en même temps, on sait que si on fait les choses bien, on peut finir tout devant. Nos adversaires en finale, on les a déjà tous battus», a précisé le Vaudois.