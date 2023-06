Rien ne vaut le plaisir de goûter aux saveurs exquises de son propre jardin. ANTHONY LECLERC

Le mois de juin est arrivé et avec lui, le plaisir de profiter de son jardin. Que vous soyez un jardinier débutant ou confirmé, vous trouverez ci-dessous des conseils utiles pour entretenir et choyer votre petit coin de verdure. Préparez-vous à leur prodiguer des soins minutieux, allant de la taille appliquée des arbustes à l’entretien des caissettes à fleurs et à la récolte de vos premiers fruits. Offrez-lui les meilleurs soins qui soient pour qu’il s’épanouisse pleinement.

Comment tailler vos arbustes à fleurs

En ce début d’été, vos arbustes à floraison printanière ont offert un magnifique spectacle de couleurs et de parfums. Pour les remercier et les préparer à la prochaine saison, il est conseillé de les tailler légèrement.



La taille consiste notamment à enlever les fleurs fanées qui nuisent à l’esthétique et à la vigueur de vos arbustes. En effet, en supprimant les fleurs fanées, vous permettez à la plante de se concentrer sur la production de nouvelles pousses et de futurs boutons floraux.



Pour tailler vos arbustes, munissez-vous de sécateurs propres et affûtés qui garantiront des coupes nettes et précises. Coupez juste au-dessus d’un nœud ou d’un bourgeon dirigé vers l’extérieur de la plante. Ainsi, vous favoriserez une croissance harmonieuse et aérée.



Votre jardin ou votre balcon vous sera reconnaissant de ce geste simple, qui vous offrira une nouvelle floraison éclatante lors de la prochaine saison.



Alors, n’hésitez pas à sortir vos sécateurs et à donner à vos arbustes à fleurs une coupe rafraîchissante et stimulante.



Après avoir choyé vos arbustes à fleurs, vous pouvez vous réjouir du début des récoltes qui récompensent vos efforts.

Comment entretenir vos jardinières fleuries

Pour préparer les jardinières à la prochaine saison, il est conseillé de les tailler légèrement. ANTHONY LECLERC

Durant cette période, vos jardinières fleuries apportent une note de couleur et de joie à vos espaces extérieurs. Pour qu’elles restent belles et saines, quelques gestes sont indispensables.



Le premier est l’arrosage régulier, qui évite que vos jardinières ne se dessèchent sous l’effet du soleil estival. Il est important de contrôler l’humidité du sol souvent et de préférer arroser tôt le matin ou en soirée pour réduire l’évaporation.

Le second est la fertilisation régulière, qui stimule la croissance des plantes et une floraison généreuse. Elle apporte aux jardinières les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour garder leur vitalité tout au long de la saison.



Le dernier geste est le nettoyage régulier des fleurs fanées, qui favorise la formation de nouveaux boutons floraux et conserve l’aspect soigné de vos jardinières.

En prenant soin de vos jardinières fleuries, vous pourrez profiter pleinement de leur beauté et de leur parfum. Vous pourrez également vous réjouir et savourer le début des récoltes qui récompensent de votre travail.

Enfin le début des récoltes

En juin, vous pouvez cueillir les premiers fruits délicieux de votre travail. Les légumes à feuilles craquantes, comme la laitue et les épinards, sont prêts à être récoltés et à composer de savoureuses salades. Les fraises et les petits fruits acidulés, tels que les framboises et les groseilles, vous tentent de les déguster directement du jardin. Les herbes parfumées, comme le basilic et la menthe, sont prêtes à être coupées et à parfumer vos plats.

Savourez ce moment de récolte avec bonheur!



Rien ne vaut le plaisir de goûter aux saveurs exquises de votre propre jardin. En cueillant vos propres cultures, vous vous rapprochez de la nature et de votre source de nourriture, ce qui vous procurera une grande fierté et un sentiment d’accomplissement.



La récolte est une période de gratification: elle révèle votre réussite en tant que jardinier et vous fait apprécier la beauté de la nature et le cycle de la vie.

Alors, n’attendez plus et récoltez les merveilles savoureuses qui vous attendent au jardin.

Votre chroniqueur: Anthony Leclerc, architecte paysagiste. DR

