Taxis et VTC – En litige avec Uber, Genève muscle sa loi Une révision législative est sur le point d’être votée au Grand Conseil. Tour de vis en vue dans un secteur sous tension et en souffrance. Marc Moulin

Le secteur en ébullition. Ici, une manifestation de chauffeurs VTC travaillant avec Uber à Plainpalais, le 26 novembre 2020. FRANK MENTHA

Pour réglementer les taxis, Genève ne cesse de réinventer la roue. On ne compte plus les normes qui ont régi ce bouillant secteur et voilà que le dernier texte – en force depuis mi-2017 – va subir une refonte. La Commission des transports, qui vient de publier son rapport, a voté sans opposition (mais avec deux abstentions PLR) un gros tour de vis dans cette LTVTC (loi sur les taxis et voitures de transport avec chauffeur, ou VTC). Un oui final en plénière fait peu de doute.

«La loi actuelle n’a pas réussi à pacifier cette profession et à protéger ses travailleurs – qu’ils relèvent du taxi ou du VTC – alors que la concurrence s’accroît, résume Caroline Marti (PS), auteure du rapport. Ils ont été nombreux à se trouver sans protection sociale en pleine crise du Covid. Il faut renforcer les règles. Sans pouvoir prédire si cela suffira.»