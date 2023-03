Trafic et mobilité – En mars, les cyclistes sont plus que jamais en danger La plupart des collisions impliquant des cyclistes se produisent ce mois-ci, selon les statistiques. En cause: les refus de priorité et les bifurcations à gauche. Claude Beda

Un exemple de piste cyclable dangereuse dans une ville de Suisse romande: le carrefour Provence-Tivoli-Belvédère à Lausanne. Le réseau routier vaudois est en retard par rapport à d’autres cantons, déplore David Raedler, de l’ATE Vaud. Yvain Genevay

Le vélo a le vent en poupe, comme en témoignent la hausse des ventes et le nombre d’accidents, qui ne cesse d’augmenter. Et c’est en mars que ces derniers sont les plus nombreux, selon les statistiques de la Suva. Les refus de priorité et la bifurcation à gauche, manœuvre compliquée pour les cyclistes dans le trafic, sont le plus souvent à l’origine des collisions.