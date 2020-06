La pandémie de coronavirus a bouleversé des pans entiers d’activités de notre société. Le domaine des addictions n’échappe pas à ce constat et les questions soulevées sont multiples.

La consommation d’alcool a par exemple changé de par la fermeture de nombreux points de vente tels que les restaurants ou les lieux de fête. Est-ce que cela signifie une baisse de la consommation générale ou un simple report vers d’autres sources d’approvisionnement? La réponse est probablement très différente selon que l’on considère les buveurs occasionnels, ceux qui sont dépendants ou ont une consommation problématique. Pour les personnes ayant besoin d’aide, les offres ont aussi dû se réinventer et les habitudes être revisitées.

«Dans quel sens penche le bilan global et qui a changé ses habitudes?»

Dans le domaine des jeux d’argent, le semi-confinement a coïncidé avec l’arrivée des offres en ligne des casinos suisses, accompagnées d’un marketing agressif laissant entrevoir le risque d’une augmentation des problèmes de dépendance. Dans le même temps, la Loterie Romande voit fondre ses revenus et les casinos physiques sont fermés. Dans quel sens penche le bilan global et qui a changé ses habitudes?

Quant aux consommateurs de drogues illégales, l’accessibilité des substances, déjà objet d’un jeu du chat et de la souris avec la police en temps normal, est rendue plus compliquée par la distanciation sociale. Les trafiquants se voient, eux, confrontés à de nouveaux obstacles qu’ils doivent contourner: fermeture des frontières, réduction des transports.

Quel impact?

L’obligation d’instaurer de nouvelles routines de vie intégrant le télétravail et la scolarisation des enfants à domicile a sur notre rapport aux produits et comportements addictifs un impact qu’il vaut la peine de comprendre. Alors que pour certaines personnes c’est une chance de mettre en place des changements positifs, d’autres vont au contraire voir les problèmes s’aggraver. L’isolement forcé ou au contraire la promiscuité et les tensions qui vont avec, la disparition des liens sociaux, l’incertitude économique vécus par beaucoup auront chacun leur influence. Qui gagne, qui perd et pourquoi? Est-ce que des changements à long terme se dessinent?

La situation que nous vivons est inédite et offre des possibilités d’apprentissage qui ne se limitent pas au coronavirus et à sa transmission. Dans le domaine des addictions, nous pourrions ainsi comprendre des comportements et des effets de changements qui nous échappaient largement jusqu’ici. Cependant, nous ne pouvons le faire sans l’aide et la coordination des pouvoirs publics. Bien légitimement, ce n’est actuellement pas la première de leurs priorités mais on se doit de leur rappeler cette phrase attribuée à Winston Churchill: «Never waste a good crisis (Ne gaspillez jamais une bonne crise)».