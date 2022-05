Assises lausannoises – En matière de climat, la Ville se tourne vers la population Le 11 juin se tiendra la première édition des assises du climat. But de l’événement: trouver des solutions, avec l’aide de la population, pour atteindre les objectifs du plan climat communal. Catherine Cochard

«Agir pour le climat à Lausanne? Je participe!» La première édition des assises lausannoises du climat se déroulera le 11 juin 2022, sur entrée libre, au Casino de Montbenon. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son intitulé annonce clairement la couleur: pour régler la question du climat, la ville de Lausanne compte sur ses citoyennes et citoyens.

Lire aussi Abo Réchauffement climatique «Il faudrait planter 150 arbres par habitant» Abo Conscience environnementale La fiction climatique peut-elle sauver la planète? «L’idée, c’est d’écouter et d’entendre ce que la population, la société civile, a à nous dire sur le climat, développe la conseillère municipale en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture, Natacha Litzistorf. Parce que si on ne le fait pas, le risque, c’est qu’elle ne nous suive pas et qu’elle n’accompagne pas les changements nécessaires qu’il nous faut mettre en place pour atteindre les objectifs du plan climat.»

C’est donc sous la thématique de la participation que s’articulera cette journée de débats et d’échanges d’idées. Le programme commence par une matinée de présentations durant lesquelles des intervenants expliqueront ce qu’ils ont mis en place ou observé en la matière.

L’après-midi, un atelier participatif (inscription sur participer.lausanne.ch) permettra à chacun de s’exprimer et d’évoquer concrètement ce qui pourrait être mis en place localement dans les quartiers de Lausanne pour le climat.

Parmi les conférenciers, Antoine Chollet (enseignant-chercheur en pensée politique, UNIL), Jean-Philippe Leresche (professeur de science politique, UNIL), Oriane Sarrasin (maîtresse d’enseignement et de recherche en psychologie sociale, UNIL) et Francesco Veri (chercheur, Centre d’études sur la démocratie, Université de Zurich) présenteront différentes méthodes de participation et débattront de leur pertinence dans le contexte du climat.

Experts académiques et citoyens

«Ce n’est pas parce qu’on va chercher l’expertise d’usage de la population qu’on ne s’intéresse pas aussi à ce que les professionnels du domaine ont à dire et montrer en matière de participation, commente Natacha Litzistorf. Ce qu’on a souhaité mettre à l’équilibre durant ces assises, ce sont les expertises académiques et celles de la société civile.»

En marge des conférences et de l’atelier de cette première édition, les Lausannoises et Lausannois sont également conviés, tout au long de la journée, à visiter les différents stands de l’exposition. Ceux-ci sont installés à l’extérieur du Casino et présenteront diverses démarches participatives de la Ville pour lutter contre le réchauffement climatique, comme l’Objectif canopée, équiwatt, Lausanne Répare ou encore Restobox.

