Manifestation à Lausanne – En mode Covid, le Festival de la Cité étendra son territoire L’événement prisé des Lausannois se déploiera du 6 au 11 juillet sur plusieurs lieux et avec des horaires élargis. Natacha Rossel

L’affiche du festival a été réalisée par l’artiste Kim Seob Boninsegni. Kim Seob Boninsegni

«Vous reprendrez bien un peu de culture?» demandent les organisateurs du Festival de la Cité. La manifestation lausannoise aura bel et bien lieu cet été, du 6 au 11 juillet, sous une forme modulable afin de répondre aux exigences des contraintes sanitaires. Pour accueillir un maximum de spectateurs, le festival étendra son territoire et ses horaires. «L’équipe est bien décidée à mettre toutes les chances de son côté en avançant avec optimisme, inventivité et réactivité pour pouvoir accoucher en juillet d’un festival qui a de la gueule!» Le programme sera dévoilé le 3 juin.

«Nous travaillons sur l’hypothèse d’une jauge à 300 spectateurs, à l’image de ce qui a été autorisé l’an dernier, souligne Myriam Kridi, directrice. Mais les structures sont modulables pour que nous puissions accueillir entre 100 et 500 personnes. Nous avons également une stratégie de division des secteurs, au cas où la jauge autorisée dépasserait les 500 spectateurs.»

À la cathé et à l’Hermitage

Spectacles et concerts se déploieront dans une quinzaine de lieux indépendants les uns des autres, dont la place du Château et son esplanade, la placette Bonnard, la cathédrale, la route Pierre-Viret, la clairière de Tridel, la cantine de Sauvabelin (à midi, notamment) ou le verger de l’Hermitage.

Le festival se déroulera de jour comme de nuit, avec des propositions scéniques à découvrir en matinée, à midi et dans l’après-midi, avant de retrouver sa partie festive en soirée. «Une invitation à partir en excursion artistique», soulignent les organisateurs.

Des nouveautés gastronomiques

Nouveauté cette année: la programmation se fera plus gourmande, avec des propositions artistiques liées à la gastronomie. «De premières pistes seront explorées cette année.»

La réalisation de l’affiche du festival a été confiée à l’artiste Kim Seob Boninsegni, formé au cinéma et aux arts visuels à la HEAD et au programme d’études du Palais de Tokyo à Paris.