Tennis – En mode miraculé, Rafael Nadal s’offre le choc tant attendu contre Djokovic Poussé à la limite des cinq sets par un très bon Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3), le Majorquin a enflammé «son» central et pris rendez-vous, mardi, avec le No 1 mondial.

Rafael Nadal vient de faire le break décisif au cinquième set contre Félix Auger-Aliassime. Il a compris qu’il honorera son rendez-vous avec Novak Djokovic mardi. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) AFP

Ils ne sont toujours que deux à avoir réussi l’exploit de battre Rafael Nadal à Roland-Garros: Robin Söderling et Novak Djokovic (2x). Le Serbe aura même une chance de tripler ce qui semble tout bonnement impossible pour la quasi-totalité des joueurs de tennis. Félix Auger-Aliassime, ce dimanche, a ainsi été courageux, inspiré, infatigable et plutôt juste dans ses choix. Mais ce concentré d’excellence n’a pas suffi lorsque «l’homme aux 13 Roland» a jeté toutes ses forces dans son coup droit au milieu de la manche décisive (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3).

Félix Auger-Aliassime pourra (peut-être) se consoler en se disant qu’il rejoint Djokovic et Isner dans un club très fermé: celui des braves qui ont plié contre «Rafa» à la limite des cinq manches à Paris. Le Canadien quitte le tournoi avec cette statistique. Rafael Nadal, lui, continue riche de deux réalités qui n’ont pas de prix: comme à Melbourne, il sait toujours trouver cette vitesse supplémentaire au meilleur moment et jamais «son Chatrier» n’a semblé autant lui appartenir.

Bon courage à Novak Djokovic, mardi de jour ou de nuit, tant le public est totalement acquis à son gladiateur préféré (le nom du Serbe a même été hué lors de l’interview d’après-match). Le choc tant attendu depuis le tirage au sort promet énormément tant les deux «monstres» semblent avoir empilé des certitudes durant la première semaine. À «Djoko» la fraîcheur et le souvenir d’une victoire symbolique l’année dernière. À «Rafa» la puissance de l’histoire et ce «gros match» qui permet d’aborder la dernière ligne droite avec un supplément de rythme. Jamais un mardi n’avait été autant attendu dans l’histoire de Roland-Garros.

En démonstration face à Diego Schwartzman (ATP 16), le No 1 mondial, Novak Djokovic, avait, lui, rallié les quarts de finale un peu plus tôt et beaucoup plus facilement. Il retrouvera le «Roi de Roland» fort de la confiance empilée au fil de trois sets de référence. Le Serbe a en effet assommé 6-1, 6-3, 6-3 un Schwartzman déboussolé en à peine plus de deux heures. «Nole» a donc passé haut la main son premier test face à un joueur du top 30. Il peut attaquer avec quelques certitudes une deuxième semaine durant laquelle il partira à la chasse au record de titres en Grand Chelem détenu par Rafael Nadal (20 contre 21).

S’estime-t-il sur la bonne voie pour recoller au Majorquin dès dimanche prochain à Paris? «Oui, mais le travail n’est pas fini», a-t-il reconnu après son huitième de finale. Comme lors des trois tours précédents, Novak Djokovic n’a pas lâché un set face au petit lutin argentin (1,70 mètre) assommé dès le troisième jeu. Mieux, après avoir sauvé deux balles de break à 1-1, le No 1 mondial n’a plus laissé que sept points à son adversaire dans la première manche.

Plus libre dans sa tête, Diego Schwartzman a redressé son niveau en début de deuxième, en breakant le Serbe menant 3-0, avant de lâcher les six jeux suivants. Entré dans la saison sur terre battue dans une forme incertaine après son feuilleton australien conclu par son expulsion rocambolesque du pays, Djokovic est monté en puissance ces dernières semaines avec une demi-finale à Madrid puis un nouveau titre à Rome. Il jouera mardi son 16e quart de finale Porte d’Auteuil.

MAE avec AFP/Sport-Center

