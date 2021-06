Sommet Biden-Poutine – En moins d’une nuit, la rade s’est transformée en décor de cinéma Depuis 4 h ce matin et jusqu’à minuit, la vie s’arrête au bord du lac. Au prix d’un déploiement policier sans pareil. Reportage nocturne. Thierry Mertenat

Il est 3 h du matin, ce mercredi 16 juin. La police commence à se déployer sur le quai du Mont-Blanc. Le Jet d’eau a changé de couleur et de fuseau horaire. Laurent Guiraud

Une rade dépeuplée, comme vidée de l’intérieur. Du jamais vu, ce mercredi 16 juin à l’aube. Le centre-ville de Genève n’a plus de sang dans les veines, on lui a volé ses habitants. Les derniers ont été exfiltrés peu avant 4 h du matin, juste avant le grand bouclage annoncé. Ici et là, entre la rotonde du Mont-Blanc, le Jardin anglais et la plage des Eaux-Vives, des poches de résistances festives.

La plage publique des Eaux-Vives est à son tour évacuée vers 3 h 30. Laurent Guiraud

Les couche-tard terminent leur apéro à rallonge commencé la veille au soir. Ils dansent dans la douceur de la nuit, l’ivresse se mêle à leur pas, ils se préparent à fêter ensemble le lever du jour. Ils ne le verront pas. À la place du soleil, le faisceau croisé de dizaines de lampes de poche. «C’est quoi, ce cirque?» lâche un saltimbanque en titubant devant ses contradicteurs qui font cercle autour de lui et ses camarades.