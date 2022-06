Shehroze Kashifse prend en photo au sommet du Kangchenjunga (8566 m) le 5 mai dernier (à droite), et Marco Confortola recadre le cliché de son confrère et y appose ses initiales pour se l’approprier et revendiquer l’exploit (à gauche). Instagram marco_confortola_official

INSTAGRAM: thebroadboy – INSTAGRAM: marco_confortola_official