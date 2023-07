Un été au zénith (17/41) – En montagne, l’avenir du solaire se joue sur les lacs Romande Energie prépare le plus grand parc solaire flottant mondial en altitude, sur le lac des Toules, au pied du Grand-Saint-Bernard. Sébastien Galliker

En fonction du niveau du lac des Toules, le premier parc solaire flottant alpin peut reposer à même le sol ou flotter. Chantal Dervey

Depuis la loi urgente votée l’automne dernier par le parlement fédéral, les projets de parcs photovoltaïques (PV) alpins foisonnent dans les Alpes. Et pour cause: les précieuses subventions ne pourront être attribuées que si les premiers kilowattheures sont produits avant la fin de 2025. Mais forcément, imaginer un parc solaire sur un terrain resté vierge amène son lot de complications et de contradicteurs. Romande Energie a d’ailleurs annoncé ne prendre part à aucun projet terrestre alpin dans ces conditions. La compagnie basée à Morges croit en revanche dur comme fer au développement du solaire alpin sur l’eau.

«Nous envisageons aussi de développer le solaire alpin sur d’autres lacs artificiels en Suisse.» Guillaume Fuchs, codirecteur de l’Unité d’Affaires Solutions Énergie chez Romande Energie

Après un test de trois ans avec une surface de 2200 m² de panneaux solaires bifaciaux, répartis sur 35 structures flottantes sur le lac des Toules, à une altitude de 1810 mètres, le fournisseur d’énergie vient d’annoncer sa volonté de développer une installation à grande échelle plus efficiente. Au sommet du col du Grand-Saint-Bernard, à près de 2 kilomètres du barrage, les panneaux de ce démonstrateur reposent en partie sur le sol. Le lac se remplissant des fontes de neige du printemps, le reste de la structure flotte.

«Nous envisageons aussi de développer le solaire alpin sur d’autres lacs artificiels en Suisse», affirmait Guillaume Fuchs, codirecteur de l’Unité d’Affaires Solutions Énergie chez Romande Energie, en avril dernier. C’est que l’altitude cumule plusieurs avantages. Tout d’abord, le PV fonctionne mieux avec le froid. Entre rayonnement UV supérieur et réverbération, Romande Energie évoquait un rendement supérieur de 50% par rapport à une production en plaine.

Bourg-Saint-Pierre valide

L’assemblée primaire (organe législatif) de Bourg-Saint-Pierre, commune qui abrite le projet, va dans le même sens. Fin juin, elle a accepté, sans discussion et à l’unanimité, la demande de Romande Energie de développer une centrale flottante de 19 hectares sur les 61 du lac des Toules (31%). C’est que ce type de PV n’entraîne souvent pas d’oppositions. En Valais, seul un propriétaire a ainsi refusé le passage de la ligne électrique sur ses terres.

«Notre étude d’impact environnemental n’a démontré aucun effet négatif, même sur le microplancton. Un lac artificiel est un milieu déjà très anthropisé avec peu de biodiversité, car le niveau d’eau varie fortement durant l’année», présente Michaël Berset, responsable du développement de solutions solaires, lors d’une visite sur place. Une telle étude est imposée pour chaque nouveau projet.

«Les lacs artificiels ne sont souvent pas suffisamment ensoleillés et l’accès au réseau électrique n’est pas toujours facile.» Raimund Rodewald, directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage

Critique sur la question du développement de PV alpins, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) soutient d’ailleurs l’expérience valaisanne. «Ces systèmes ne peuvent probablement pas être élargis à grande échelle. Les lacs artificiels ne sont souvent pas suffisamment ensoleillés et l’accès au réseau électrique n’est pas toujours facile», explique le directeur Raimund Rodewald.

Et Michaël Berset d’ajouter que ce réseau électrique doit aussi proposer une puissance suffisante et que l’accès routier pour amener les panneaux entre aussi en question. Pour l’installation des panneaux de son démonstrateur du lac des Toules, la voie aérienne par hélicoptère avait été privilégiée.

Jusqu’à 60 mètres de marnage

«Pour diminuer l’impact environnemental, on envisage plutôt un transport par un câble blondin provisoire pour la grande structure. Mais le plus gros challenge sera de définir le système d’ancrage», poursuit le spécialiste. Car si les différences de niveau sont de l’ordre de 15 mètres pour le démonstrateur, situé au bout du lac, il s’agira de gérer un marnage pouvant atteindre 60 mètres avec la future installation. Tout en étant solidement ancrés pour ne pas prendre le risque de péjorer les systèmes de sécurité du barrage, les flotteurs doivent aussi bénéficier de mou.

«Le plus gros challenge sera de définir le système d’ancrage dans la berge.» Michaël Berset, responsable de projet chez Romande Energie

Grâce à 54’000 m² de panneaux, la production finale est estimée à 22 GWh, dont environ 8,5 en hiver, les calculs misant sur une optimisation de la production hivernale. «Cela représente la consommation moyenne de 6200 ménages, soit environ 90% des ménages du district d’Entremont», précise le responsable de Romande Energie. L’investissement est chiffré à 100 millions de francs.

1 / 5 Installé au bout du lac du côté des sommets, le démonstrateur a vu sa productivité doublement péjorée par les ombrages. Chantal Dervey

L’altitude est aussi un défi

«On a bon espoir d’arriver à un gain de productivité proche de 40% supérieur à la production en plaine», poursuit Michaël Berset. Les essais pilotes menés jusqu’en 2019 laissaient pourtant augurer d’une production supérieure de 50%, mais le résultat obtenu par le démonstrateur n’a atteint que 29% de marge. Si l’altitude est un avantage, les conditions climatiques extrêmes rencontrées à 1810 mètres représentent aussi un sérieux défi. La structure devait supporter des vents soufflant jusqu’à 120 km/h ou des températures allant de -25 °C à 30 °C. Ajoutez-y neige et glace et il est facile de comprendre où le rendement baissait.

«On a bon espoir d’arriver à un gain de productivité proche de 40% supérieur à la production en plaine.» Michaël Berset, responsable de projet chez Romande Energie

«On savait que la neige allait fondre grâce aux panneaux bifaciaux, la face arrière pouvant réchauffer le côté enneigé. C’est le cas, mais la formation de congères à certains endroits, un élément imprévu, a provoqué la casse de quelques panneaux. Pour y remédier, on a installé des pare-neige le dernier hiver», raconte Michaël Berset au bord du lac. Installé au bout du lac du côté des sommets, le démonstrateur a aussi vu sa productivité doublement péjorée par les ombrages. D’une part, les panneaux eux-mêmes, moins espacés que sur le pilote, se faisaient de l’ombre. D’autre part, les ombres portées des montagnes duraient plus longtemps de ce côté du plan d’eau.

Autant de défauts que Romande Energie compte bien dompter avec sa grande structure, dont la construction est prévue dès 2024. Car l’avenir du solaire alpin pourrait bien flotter sur des lacs artificiels.

Le parc de Payerne alimente 1400 ménages La production annuelle moyenne du champ solaire de Payerne est de l’ordre de 6,24 millions de kWh, soit la consommation de quelque 1400 ménages. JEAN-PAUL GUINNARD – A Mis en service en 2015 dans le secteur de la Boverie, le champ solaire de Payerne produit, depuis lors, une moyenne annuelle de 6,24 millions de kWh (6,24 GWh), soit la consommation de quelque 1400 ménages. Légèrement mieux que ce qui avait été estimé lors du projet, qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Car la surface de 38’000 m² de panneaux photovoltaïques était cultivée de façon agricole, même si le secteur était colloqué en zone industrielle. «En produisant une électricité d’origine renouvelable et locale, le parc de la Boverie représente un bel atout pour accomplir la transition énergétique et contribuer aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050, informe Yves-Laurent Blanc, porte-parole du Groupe E, qui exploite l’installation. Il ne faut toutefois pas omettre que ce type d’installation ne va pas résoudre le problème énergétique suisse, à savoir un manque de production en hiver.» L’implantation des panneaux n’avait pas été de soi. La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) estimait notamment que la Ville bradait une surface utile pour son développement. Les agriculteurs exploitant des parcelles jugeaient aussi que l’approvisionnement alimentaire du pays devait l’emporter sur celui en énergie. Face à un contexte énergétique en évolution, la FP n’est désormais plus aussi virulente. «Le développement de PV en Suisse doit se faire en priorité sur les toits et façades des bâtiments existants», tempère toutefois son directeur, Raimund Rodewald. Pour faire passer la pilule, Groupe E avait assuré que le terrain conserverait une vocation agricole, avec la création d’un écopâturage. Si les moutons, qui devaient officier comme tondeuses à gazon vivantes, n’y broutent plus, l’écopâturage fonctionne toujours. Quant au Groupe E, il s’apprête à inaugurer le plus grand parc solaire au sol de Suisse, en septembre 2023, à Cressier (NE). Il sera constitué de 19’000 panneaux sur 45’000 m².

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

