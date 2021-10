Économie en Suisse – En nette hausse, UBS signe un troisième trimestre probant La banque a vu son bénéfice net augmenter sensiblement à 2,28 milliards de dollars au troisième trimestre.

UBS a vu ses recettes, sa rentabilité opérationnelle et le bénéfice net augmenter sensiblement au troisième trimestre AFP

UBS n’a vraiment pas ressenti le traditionnel coup de mou saisonnier de l’été. Le numéro un bancaire helvétique a vu ses recettes, sa rentabilité opérationnelle et le bénéfice net augmenter sensiblement au troisième trimestre. La ligne stratégique de la grande banque sera adaptée puis présentée début février.

Le bénéfice net au troisième trimestre s’est fixé à 2,28 milliards de dollars, en hausse de 8,9% sur un an, selon les indications fournies mardi par la grande banque. UBS revendique une bonne performance dans toutes les régions et dans l’ensemble de ses divisions.

Les recettes ont gonflé de 2,2% à 9,13 milliards de dollars, tandis que les charges d’exploitation ont reculé de 1,5% à 6,26 milliards. Le bénéfice avant impôts a bondi de plus de 11% à 2,87 milliards, porté par les principales divisions, notamment l’activité stratégique de gestion de fortune.

À l’exception de charges d’exploitation peu ou prou conformes aux attentes, tous les indicateurs décoiffent les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par AWP.

Entre juillet et septembre, les entrées nettes d’argent générateur de commissions se sont élevées à 19 milliards de dollars, pour une masse sous gestion totale de 4432 milliards.

Au troisième trimestre, le groupe a procédé à la dissolution de 14 millions de dollars pour risque de défaillance de crédit.

Mise à jour de la stratégie

Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net affiche une envolée de 24% sur un an à 6,11 milliards de dollars, tandis que le résultat avant impôts s’est étoffé de plus d’un quart à 7,76 milliards. Les recettes se sont inscrites à 26,81 milliards (+10,5%) et les charges d’exploitation à 19,05 milliards (+5,3%).

Cité dans le communiqué, le directeur général Ralph Hamers annonce une mise à jour de la stratégie lors de la présentation des chiffres annuels, le 1er février prochain.

ATS

