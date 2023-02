Crise climatique – En Ouganda, un pipeline géant sème la misère sur son passage Le pétrolier français TotalEnergies construit le plus long oléoduc chauffé du monde en Afrique de l’Est. Avec des conséquences sociales et environnementales dramatiques. Théophile Simon - à Buliisa (Ouganda)

Une antilope esseulée traverse le chantier du site de forage TotalEnergies dans le Parc national des Murchison Falls, le plus grand parc national d’Ouganda, en juillet 2022. SIPA/ROBIN LETELLIER

Lorsqu’il surprend un groupe d’hommes à la peau claire photographiant son lopin de terre, un matin de 2018, Robert Birimuye, 32 ans, ne s’inquiète pas immédiatement. «Je n’ai compris que plus tard, lorsque les villageois ont été conviés à une réunion publique. On nous a annoncé que nous nous trouvions sur le trajet du futur oléoduc construit par l’entreprise TotalEnergies», se souvient cet agriculteur du sud-ouest ougandais. «Certains d’entre nous étaient contents, ils pensaient gagner beaucoup d’argent. D’autres, comme moi, étaient plus inquiets. Nous savions que nous n’aurions pas d’autre choix que d’abandonner nos terres.»