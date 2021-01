*Retrouvez ce week-end et toute la semaine notre dossier spécial sur les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse*

Êtes-vous féministe et si oui pourquoi?

Je suis féministe parce que je partage l’idéal d’un monde débarrassé du patriarcat. Mais, à une époque où de plus en plus de gens se proclament féministes, je sais trop qu’il ne suffit pas de se dire féministe pour l’être. Le féminisme «déclaratif» a des limites. Mais le féminisme contemporain est pluriel, il convient donc de préciser de quel féminisme on parle. Le mien inclut notamment les droits des minorités sexuelles et de genre, les luttes des travailleuses et travailleurs du sexe et le combat contre le racisme et l’islamophobie.