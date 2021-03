Petite enfance – En plein boom, Y-Parc n’a toujours pas de garderie Le vivier de start-up et de PME du Nord vaudois, à Yverdon, risque de faire sans garderie pour ses employés, faute d’accord entre les parties. Erwan Le Bec

Les crèches de l’EPFL tournent à plein régime, mais Yverdon peine encore à en installer une sur son parc technologique, s’est désolé le Vert’libéral Pierre-Henri Meystre. Patrick Martin / 24 Heures

Les quelque 1800 employés qui fréquentent, en temps normal, le parc scientifique et technique d’Yverdon risquent bien d’attendre encore un moment avant de pouvoir y placer leurs bambins. La seule crèche prévue sur le site, et ce dans le nouveau bâtiment Explorit, «cœur du parc», semble en effet mal partie. «Il y a encore des dossiers à étudier, indique le directeur business du complexe, Carmelo Bisognano. Mais il faut savoir que ce projet dure depuis maintenant quatre ans et que l’ouverture est pour bientôt. Il faudra qu’on prenne une décision.»

Ce qui coince? Une première société privée a renoncé pendant la pandémie. Deux indépendants ont ensuite échoué. Et au final, la garderie initialement prévue dans le bâtiment de KinderCity ne rentre pas dans les solutions envisagées par le dicastère de la Jeunesse du municipal Jean-Claude Ruchet (PS), interrogé lors du Conseil de jeudi soir. Pourquoi n’a-t-il pas débloqué la situation, demandait le Vert’libéral Pierre-Henri Meystre.

«On ne peut pas subventionner un privé, résume l’édile. S’il n’y arrive pas, c’est qu’il n’y arrive pas. Après, sur le principe, on est d’accord d’y créer une crèche propre à la ville. Mais pour 48 places, c’est 1 million de francs au bas mot, et dès lors surtout pour les Yverdonnois.» En somme, à en croire le municipal, la priorité reste la création de structures communales en ville, ainsi qu’à anticiper celle des Établissements hospitaliers EHNV de manière temporaire.

Pas de plan B

Reste la solution intermédiaire, une crèche interentreprises dont la masse salariale pourrait être partiellement prise en charge par les pouvoirs publics. «Personne d’intéressé», tranche le municipal. «Plus le temps pour faire le tour de tout le monde», nuance-t-on du côté d’Y-Parc.

«Peut-être qu’on aurait dû prévoir les choses différemment au début, s’interroge le porteur du bâtiment Explorit, Jean Christophe Gostanian. Le syndic a tout fait pour que ce projet voie le jour et un service n’arrive pas à trouver de solution intermédiaire par idéologie. C’est dommage.»

Pour rappel, un accord formel interpartis de 2019, intitulé «Crèche contre voiture», prévoyait un investissement annuel de 800’000 francs pour la création de places à Yverdon. Les élus avaient visiblement oublié d’en négocier les détails.