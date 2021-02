Pierre Chiffelle: «Être conseiller communal sera un hobby» Afficher plus

Pourquoi vous porter candidat?

D’une part, j’adore cette ville: Vevey constitue un magnifique laboratoire humain, sociologique, économique et culturel. D’autre part, j’ai toujours été passionné par la chose publique. J’avais donc envie de me remettre à la militance de base. Surtout avec un mouvement qui revisite le fonctionnement d’un groupe politique: Décroissance Alternatives (DA), sans structure pyramidale car basé sur l’horizontalité et le partage, me semble très adapté à la société actuelle et présente à mon sens les meilleures idées de tous les partis.

Candidat surprise du 2e tour à la Municipalité en 2016, vous vous étiez pris une claque (dernier des 11 prétendants, avec 548 voix). Malgré cela, pourquoi ce come-back?

En 2016, je m’étais décidé à me présenter le dimanche soir des résultats du 1er tour. Cela m’a bien amusé, même si je ne me faisais aucune illusion sur mon score, car je sais que les chances de succès sont quasi nulles sans soutien d’un parti. Cette année, ma candidature au Conseil ne constitue pas un retour sur la scène politique mais une simple militance citoyenne: je veux apporter mon petit morceau de gravier à la construction collective en étant un parmi cent, sans autre ambition.

Vous avez critiqué l’ex-syndic Laurent Ballif, coupable à vos yeux d’avoir étouffé la relève au PS. Chez DA, les jeunes répondent présent sur la liste la plus fournie de candidats au Conseil (39!). Pourquoi ne pas leur laisser la place?

Je veux faire œuvre utile en partageant avec eux mon expérience, ma connaissance du fonctionnement des institutions. Ils pourront s’adresser à moi lorsqu’ils rencontreront des problèmes d’interprétation des règlements. J’apporterai mon éclairage et des outils pour permettre à leurs idées de se déployer dans un cadre formel correct. La liste est très diverse, je n’occupe pas une case déjà occupée par quelqu’un d’autre.

Depuis des années, vous tirez les ficelles en coulisses de la politique veveysanne: opposant aux projets de l’ère Ballif, avocat de Michel Agnant cette législature, soutien à DA lors des référendums passés, etc. Pourquoi ne pas vous contenter de cette place de l’ombre?

Il s’agit de deux rôles différents. Je suis intervenu sur différents sujets en tant qu’avocat spécialiste de l’aménagement du territoire. Être conseiller communal sera plutôt un hobby, mon petit club de politique locale, comme certains s’impliquent dans leur club de gym.

Votre candidature en 2016 avait ravivé les critiques sur la rente de conseiller d’État (10’000 fr. mensuels) que vous touchez depuis 2004. Ne tendez-vous pas le bâton pour vous faire battre?

Cette histoire n’est pas toujours comprise. Il s’agit d’un privilège social exorbitant, que touchent aussi d’autres qui n’ont siégé que dix-huit mois de plus que moi au Conseil d’État. J’ignorais que je toucherais cette rente lorsque j’ai été contraint de démissionner, mais c’est la loi. Je mets quiconque au défi de refuser pareil droit. Cela me permet de présider bénévolement la Fondation du GRAAP (pour l’accueil et l’action psychiatrique) et de défendre parfois des clients qui n’ont pas les moyens. Lorsque le cumul de ma rente et de mon revenu dépasse 251’315 fr., je rembourse le surplus à l’État sur la base de mon compte d’exploitation que je fournis chaque année le 31 mars. C’est arrivé à plusieurs reprises.

Quel sujet vous tient particulièrement à cœur pour cette législature?

Le plan général d’affectation (PGA). Je pense qu’il faut limiter la densification pour ne pas transformer cette ville, actuellement agréable et humaine, en cité-dortoir, surtout derrière la gare.