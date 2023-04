À la tête d’un dicastère mammouth qui regroupe environnement, transports, énergie et communication, l’UDC bernois raconte en primeur sa nouvelle vie.

Albert Rösti, conseiller fédéral en charge du Detec, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Avant d’évoquer vos débuts, parlons de l’actualité. Vendredi, deux trains ont été renversés par le vent. Comment a réagi le ministre des Transports que vous êtes?

J’ai été surpris. Le vent était très fort mais il est encore trop tôt pour savoir si c’est vraiment cela la cause. La police mène l’enquête et il est probable que le Service d’enquête de sécurité de la Confédération procède aussi à des investigations. Les prescriptions fédérales relatives aux chemins de fer ne fixent pas de dispositions particulières concernant la conduite par vent fort. Il faudra analyser la situation. Mes pensées vont aux passagers qui ont été blessés ou choqués. J’espère que la personne qui se trouve dans un état grave se rétablira vite. Cela étant dit, le train reste l’un des moyens de transport les plus sûrs.