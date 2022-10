Justice vaudoise – En prison, il conserve malgré tout la garde de ses enfants Pendant neuf mois, un Vaudois a dormi trois fois par semaine derrière les barreaux en laissant ses deux jeunes fils seuls ou avec des baby-sitters. Ni les juges ni les services de protection de l’enfance n’ont donné l’alerte. Marie Maurisse

Purger une peine de prison ne veut pas dire perdre la garde de ses enfants. (KEYSTONE/Michael Buholzer) KEYSTONE

La condamnation récente au tribunal de Nyon d’un père maltraitant et manipulateur a levé le voile sur les conditions choquantes dans lesquelles il s’occupait de ses jeunes enfants, dont il avait la garde exclusive et l’autorité parentale depuis fin 2018. Dès le 11 juin 2019, et jusqu’en mars de l’année suivante, l’homme a en effet purgé une peine de semi-détention à la prison du Simplon, à Lausanne, sans que personne ne vienne vérifier que les bambins étaient correctement pris en charge en son absence.