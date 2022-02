Course-poursuite avec les forces de l’ordre – En prison pour avoir roulé à toute vitesse avec son bébé à bord Un automobiliste a tenté d’échapper aux douaniers et aux policiers dans un rodéo entre Avusy et Bernex, pendant que sa compagne allaitait leur enfant. Fedele Mendicino

À la fin du mois dernier, un lecteur transmettait à nos confrères de «20 minutes» l’image d’un automobiliste interpellé à Bernex après une course-poursuite avec les forces de l’ordre. À l’époque, rien n’avait filtré des circonstances de cette arrestation. La «Tribune de Genève» a aujourd’hui le fin mot de l’histoire. Non seulement le prévenu, un récidiviste des infractions routières, conduisait bien trop vite à travers champs et villages pour échapper aux douaniers et aux policiers, mais en plus ce quinquagénaire vaudois n’était pas seul dans le véhicule: assise sur la banquette arrière, sa compagne, apeurée, donnait le sein à leur bébé de 18 mois, qui n’était pas attaché.