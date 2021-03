Prévention de délits – En proie aux incivilités, cinq villages investissent dans un centre de jeunes Des Portacabines seront installés sur le site scolaire de Genolier. Cette structure intercommunale sera ouverte dès la rentrée en août. Yves Merz

Dans un premier temps, le centre de jeunes prendra place dans six Portacabines qui seront installés dans la cour arrière du collège du Montant, au sein du complexe scolaire de Genolier. Florian Cella/24 heures

Les incivilités et déprédations ne sont pas une exclusivité urbaine. Les villages en sont aussi victimes. En mars 2020, la Municipalité de Genolier avait déclaré son ras-le-bol dans un tous-ménages. Avec les restrictions imposées par la pandémie, les délits se sont multipliés. Pour tenter de désamorcer ces problèmes, l’Association intercommunale scolaire de Genolier et environs (AISGE) a décidé d’ouvrir un centre de jeunes. Dans un premier temps, vu le manque de locaux disponibles, il sera installé dans six Portacabines. Un crédit de 330’000 francs a été voté mercredi soir pour financer la mise en place du projet. Par la suite, les coûts de fonctionnement s’élèveront à près de 300’000 francs par an.